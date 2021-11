Vláda projedná minimální mzdu, covidová opatření či hromadné žaloby

Praha - Zvýšení minimální mzdy pro příští rok, ale i možný růst tzv. normativních nákladů na bydlení, z kterých se vypočítávají dávky, projedná dnes vláda ANO a ČSSD. Zabývat se bude i změnami koronavirových opatření. Na programu je i opakovaný návrh na zavedení hromadných žalob, kterým kabinet reaguje mimo jiné na ukončení činnosti energetické skupiny Bohemia Energy.

Ministerstvo práce upravilo svůj návrh a místo růstu minimální mzdy o 2800 korun navrhuje nyní přidání o 1400 korun, tedy na 16.600 korun. Zaměstnavatelé a odboráři se na částce neshodli. Podnikatelé by zvýšili minimální výdělek o inflaci, odbory jsou pro vyšší růst. Mimořádný růst normativních nákladů na bydlení by má podle MPSV od ledna reagovat na zdražování energií.

Podle návrhu ministerstva zdravotnictví by se od 22. listopadu na hromadných akcích nad 1000 osob neměly uznávat antigenní testy na covid-19, jen testy PCR, případně potvrzení o prodělané nákaze nebo očkování. Podobné podmínky jako pro ostatní služby, tedy systém O-T-N, zavede kabinet také pro vleky a lanovky.

Ministerstvo spravedlnosti předkládá návrh o hromadném řízení ve zcela totožném znění, v jakém ho kabinet již jednou schválil. Vláda by měla návrh předložit nové Sněmovně, v uplynulém funkčním období tento institut nestihla v Parlamentu prosadit.

Kabinet by mohl projednávat i žádost směřující Evropské komisi o zvýšení ročního limitu obratu, jehož překročením vzniká podnikateli povinnost platit daň z přidané hodnoty (DPH), z jednoho milionu na dva miliony korun. Na programu je i materiál, podle kterého by se v příštím roce rozšířil mýtný systém o dalších téměř 450 kilometrů. Vedle nových úseků dálnic se stát chystá zpoplatnit i více než 380 kilometrů silnic první třídy.

Kabinet by měl jednat i o nákupu kapaliny AdBlue do skladů Správy státních hmotných rezerv (SSHR) či o rozpočtu Státního fondu životního prostředí a Státního zemědělského intervenčního fondu na příští rok. Na programu je i tzv. systemizace, podle které by mělo ve státní správě na začátku roku přibýt 12 míst.