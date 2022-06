Vláda projedná mimořádnou podporu 810 milionů Kč pro zemědělce

Praha - Vyplacení mimořádné podpory pro zemědělce nejvíce zasažené zdražováním energií a dopady války na Ukrajině projedná ve středu vláda. Do 30. září by stát měl rozdělit 810 milionů korun z evropských peněz a státního rozpočtu. Podle vládního materiálu by nařízení umožňující vyplacení peněz mělo začít platit od začátku příštího týdne a žadatelé budou muset o dotaci požádat do 30. června.

Evropská komise v březnu rozhodla o udělení mimořádné podpory sektorům zemědělské výroby nejvíce zasaženým dopady války. Výběr odvětví, které mají mimořádnou podporu dostat, byl v kompetenci členských států. V ČR ji dostanou producenti mléka, chovatelé prasnic, kuřat chovaných na maso, jablek a konzumních brambor. "Snahou je, aby se tímto okamžitým opatřením zamezilo dalšímu zhoršení situace na trhu," uvádí předkládací zpráva.

Vybrané segmenty výroby dostanou podporu hlavně kvůli výrazným nárůstům cen energií, krmiv a dalších vstupních nákladů. Podle vládních materiálů jinak hrozí rušení chovů a omezování produkce. Materiál mimo jiné uvádí, že chovy prasat jsou ohroženy také možnou nákazou africkým morem prasat. Nákaza se nedávno objevila v Německu a Polsku jen několik kilometrů od českých hranic. Důvodová zpráva také uvádí, že dovoz jablek byl ovlivněn embargem na zboží z Ruska a Běloruska a výrobci také čelí velkému tlaku na cenu ze strany obchodních řetězců.

Nařízení stanovuje pro jednotlivé segmenty několik podmínek, ze kterých musí žadatelé splnit alespoň jednu, aby mohli dotaci dostat. U chovatelů prasat je například jednou z podmínek, že žadatel zajistil zpracování části vyprodukované kejdy v bioplynové stanici nebo obdržel podporu na zlepšení stájového mikroklimatu.

ČR dostala na mimořádnou podporu 270 milionů korun z EU a vláda se již dříve shodla na spolufinancování této pomoci ze státního rozpočtu ve výši 200 procent této částky, což je 540 milionů korun. V návrhu nařízení stojí, že by mělo začít platit od 20. června vzhledem k tomu, že podle nařízení EK musí státy EU mimořádnou podporu podnikům vyplatit do konce září.