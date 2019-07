Vláda projedná mimo jiné novelu o svobodném přístupu k informacím

Praha - Novelu zákona o svobodném přístupu k informacím, která má mimo jiné zavést ochranu subjektů před zneužíváním práva na informace, či návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů, podle kterého by firmy a další daňoví poplatníci mohli do budoucna získat nové nástroje na ochranu proti dvojímu zdanění, dnes projedná vláda. Řešit také bude tři poslanecké návrhy. Mezi body programu je i návštěva maltského premiéra Josepha Muscata v ČR nebo cesta ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) do Gruzie.

Ke zneužívání práva na informace ze strany žadatelů podle předkladatelů novely zákona o svobodném přístupu k informacím dochází například v případě, kdy žadatel zahlcuje úřady nebo jiné instituce zjevně nesmyslnými požadavky na informace, zpravidla spojenými s podáváním velkého množství žádostí a navazujících opravných prostředků. O tom, zda ke zneužití došlo, musí nyní rozhodnout až soud. Novelizace proto do zákona doplňuje nový důvod odmítnutí žádosti, a to právě pro zneužití práva na informace.

Návrh také zavádí nové důvody, pro které je možné právo na informace omezit. Jde například o případy, kdy by poskytnutí informace mohlo znevýhodnit jednoho z účastníků soudního nebo obdobného řízení.

Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů je reakcí na povinnost země zavést do právního systému ČR směrnici Evropské unie. Daňovým subjektům, které se cítí být dotčeny spornou otázkou při výkladu a aplikaci smluv o zamezení dvojímu zdanění, přináší podle materiálu nové právní nástroje ochrany.

Návrh skupiny poslanců Pirátů a TOP 09 na omezení možnosti nákupu orgánů odebraných nedobrovolně lidem v Číně i v jiných zemích vláda zřejmě označí za nadbytečný. Kabinet zřejmě také odmítne návrh poslanců SPD na zavedení minimálního důchodu. Neutrální by vláda mohla být k návrhu poslanců STAN, kteří chtějí zavést možnost až ročního studijního volna pro učitele jednou za deset let. Poslanci si od toho slibují zvýšení atraktivity učitelství.