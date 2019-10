Vláda projedná maturity, kulturní památky i rozvoj armády

Praha - Návrhem na zrušení plánovaného zavedení povinné maturity z matematiky či přidáním sedmi objektů na seznam národních kulturních památek se bude na dnešním zasedání zabývat vláda. Ministři by měli projednat i koncepci výstavby české armády do roku 2030, která počítá s nákupy nových pandurů a tanků, samohybných minometů, děl, lehkých útočných vozidel pro výsadkáře, vrtulníků či bezpilotních prostředků.

Platná norma počítá se zavedením povinné maturity ze tří předmětů, tedy češtiny, cizího jazyka i matematiky, na gymnáziích a lyceích od jara 2021. Novela navrhuje zatím neúčinnou úpravu zrušit. Zrušení povinné maturity z matematiky dlouhodobě požaduje Česká středoškolská unie, podobný názor má také Unie školských asociací CZESHA. Předloha počítá také s přesunutím ústních a písemných částí maturit z jazyků ze státní úrovně zpět do škol.

Vláda bude mít na programu i několik změn trestních předpisů. Podle novely trestního řádu by informace získané zpravodajskými službami mohly být v budoucnu používány v trestním řízení jako důkazy. Úprava trestního zákoníku by zase měla zavést nový trestný čin spočívající v zapojení do činnosti nestátní ozbrojené skupiny, která se zaměřuje na působení v ozbrojeném konfliktu na území cizího státu.

Na programu je i poslanecký návrh na odškodnění protiprávně sterilizovaných žen a další předloha členů dolní komory Parlamentu, která má kvůli dopadům na životní prostředí zabránit případnému splavnění čtyř desítek kilometrů dolního toku Berounky.