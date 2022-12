Vláda projedná kontroly na hranicích se SR či nařízení o ochraně zdraví

Praha - Další prodloužení kontrol na hranicích se Slovenskem kvůli migraci projedná na dnešním zasedání vláda Petra Fialy (ODS). Kabinet se bude zabývat i změnami v nařízení o ochraně zdraví před hlukem a vibracemi, na programu jsou také materiály o růstu platů vojáků a příslušníků bezpečnostních sborů od příštího roku.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) požádá kvůli migrantům přicházejícím do EU takzvanou západobalkánskou cestou vládu o prodloužení kontrol o dalších 30 dní. Česko hranici se Slovenskem kontroluje od konce září, zatím má opatření trvat do 12. prosince. O možném mírnějším režimu o vánočních svátcích bude Rakušan jednat s policejním prezidentem Martinem Vondráškem.

Platy vojáků z povolání by měly od ledna na tarifech vzrůst o deset procent. Vojákům zařazeným do nejnižší vojenské hodnosti, kterou je vojín, se tarif zvýší stejně jako minimální mzda. Příslušníkům bezpečnostních sborů by se měly zvednout tarify o deset procent, u prvních dvou tarifních tříd o 17 procent.

Ministerstvo financí a Česká národní banka v materiálu pro vládu doporučují, aby vláda zatím nestanovala termín přijetí společné evropské měny. Česko podle nich letos ani příští rok nesplní žádné z tzv. maastrichtských kritérií, kterými je podmíněn vstup do eurozóny. Kabinet by měl také zvýšit letošní rozpočet celní správy o 5,3 milionu korun kvůli zvýšeným nákladům spojeným se zapojením celníků do ochrany česko-slovenské hranice.

Ministři mají na programu i materiál k účasti českých vojáků na cvičeních v zahraničí a ozbrojených sil jiných států v Česku. Zabývat se budou i peněžními dary pro Ukrajinu a Afghánistán, aktualizovat by mohli seznam prvků kritické infrastruktury.