Vláda projedná kontroly na hranici se SR či tzv. superúředníka

Praha - Prodloužení kontrol na hranicích se Slovenskem o 15 dnů či jmenování Jindřicha Fryče náměstkem ministra vnitra pro státní službu projedná na dnešním zasedání vláda. Ministři se vrátí také k věcné novele stavebního zákona, kterou spolu se souvisejícími předpisy začali projednávat před týdnem.

Kontroly kvůli přílivu hlavně syrských běženců zavedlo Česko na hranicích se Slovenskem na konci září. Původně platily do 8. října, později je kabinet prodloužil do 28. října. Nynější další prodloužení by mělo skončit s uplynutím 12. listopadu. Současně chce vnitro prodloužit i možnost, aby policistům na hranicích pomáhalo až 80 vojáků a 60 celníků. Bez souhlasu EU může Česko kontroly zavést maximálně na dva měsíce. Pro případné prodloužení po 28. listopadu by byl nutný souhlas Evropské komise.

Novým takzvaným superúředníkem se má stát Fryč, dosavadní státní tajemník ministerstva školství. Nastoupit by měl k 1. listopadu. Stane se nástupcem Petra Hůrky, který po rezignaci post opustil na konci září. Kabinet podle programu současně vyhlásí výběrové řízení na Fryčovo dosavadní místo státního tajemníka na ministerstvu školství.

Projednávání stavebního zákona a novely o jednotném environmentálním stanovisku (JES) nedokončila vláda před týdnem. Předloha ministerstva pro místní rozvoj především ruší vznik Nejvyššího stavebního úřadu a jemu podřízené soustavy a zachovává část stavebních úřadů v obcích. Novelu kritizuje řada subjektů včetně Hospodářské komory či samospráv.

Na programu vlády je i návrh vnitra, aby členové vlády i jejich náměstci dostali znovu povinnost prokázat se před jmenováním do funkce čistým lustračním osvědčením. V nařízení by také mohl kabinet zvýšit příspěvek na ubytování uprchlíků v ubytovnách, penzionech či hotelích o 100 korun. Krajským či obecním zařízením by stát mohl na osobu na den posílat 300 Kč místo nynějších 200 korun. Ostatním provozovatelům by vyplácel 350 Kč místo dosavadních 250 korun.

Kabinet dostane i informace o postupu veřejné zakázky na pořízení bojových vozidel pěchoty, zabývat se bude také návrhem rozpočtu Státního fondu kinematografie či Státního zemědělského intervenčního fondu na příští rok.

ČTK bude ve čtvrtek 27.10. živě vysílat TK po jednání vlády, která má mimo jiné rozhodnout o prodloužení kontrol na česko-slovenské hranici o 15 dní do 12. listopadu.

TK má začít ve 14:00 (čas se může změnit s ohledem na průběh jednání).