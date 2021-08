Vláda projedná DPH u respirátorů či zvýšení rozpočtu předsednictví v EU

Praha - Prodlužením prominutí daně z přidané hodnoty (DPH) u respirátorů kategorie FFP2 a vyšší do konce října či zvýšením rozpočtu chystaného českého předsednictví v Evropské unii o 200 milionů korun se bude na dnešním zasedání zabývat vláda. Ministři projednají také zavedení mistrovských zkoušek či plán na přeměnu státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na státní organizaci Správa dálnic a silnic.

Dočasné zrušení 21procentní daně u respirátorů vláda zavedla na začátku února a původně mělo platit dva měsíce. Minulý týden ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) oznámila, že dnes navrhne opatření prodloužit o další dva měsíce do konce října. Respirátory jsou kvůli epidemii covidu-19 povinné například v hromadné dopravě a vnitřních prostorách.

České předsednictví v EU v druhé polovině roku 2022 má zatím rozpočet 1,24 miliardy korun. Podle zprávy o naplňování úkolů spojených s předsednictvím však v některých položkách nebude dostatečný. Kabinet by ho proto mohl zvýšit o 200 milionů korun. Materiál hovoří také o dodatečném navýšení personálních kapacit o zhruba 30 míst ve státní službě a na stálém zastoupení v Bruselu.

Kabinet by měl projednat také dar Litvě 13,5 milionu korun na pomoc se zvládáním vlny ilegální migrace, která do země proudí z Běloruska. Zabývat se bude i mimořádnými dotacemi na provoz pro klokánky a podobné dětské azylové domy, které by měly činit až 62 milionů korun. Ministři budou jednat i o zprávách o situaci v migraci, zemědělství či lidských právech.

Kabinet se sejde na řádné schůzi po téměř měsíci, při vládních prázdninách ale absolvoval čtyři mimořádná jednání. Ministři zasedli kvůli rozhodnutí, že očkovaní státní zaměstnanci budou mít nárok na dva dny placeného volna, pověření Michala Koudelky vedením Bezpečnostní informační služby do jmenování nového ředitele, ale i úpravám koronavirových mimořádných opatření.