Vláda projedná dotace pro neziskové organizace na příští rok

Praha - Neziskové organizace by si mohly v příštím roce rozdělit dotace 5,54 miliardy korun. Získat je mohou na sport, vzdělávání, sociální služby, kulturu či boj s korupcí. Částka by měla být o 85,5 milionu vyšší než letos. Vyplývá to z návrhu státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2020, který by měla v pondělí projednávat vláda. Proti letošku se mají výrazně seškrtat finance na projekty k zajištění rovných šancí pro ženy a muže, bydlení či na zdravotní prevenci, přidat se má na boj s korupcí či na rodinnou politiku.

Česká ekonomika roste, i když růst zpomaluje. Pro příští rok ministerstvo financí podle srpnového odhadu očekává zvýšení HDP o 2,2 procenta, cen v průměru o 2,4 procenta a mezd o 5,7 procenta. Suma na dotace, které jsou jen pro neziskové organizace, by se měla příští rok zvýšit zhruba o 1,5 procenta.

"Poskytováním dotací ze státního rozpočtu stát obstarává služby od neziskového sektoru, který službu odvede obvykle efektivněji a především levněji, než jiné sektory," uvádí zpráva pro vládu. Dodává, že nižší cena služeb je dána hlavně tím, že organizace nevytvářejí zisk a že značný podíl práce odvedou dobrovolníci zdarma. "V poskytování nekomerčních, veřejně prospěšných služeb je neziskový sektor nezastupitelný," stojí ve zprávě.

Vláda chce dotace rozdělit do 18 oblastí. Do boje s korupcí by mohly putovat čtyři miliony jako v roce 2018. Letos se částka snížila na 2,9 milionu. Na bydlení by dotace být vůbec neměly, letos mají dosahovat 7,8 milionu a loni se blížily 9,5 milionu. Na projekty pro národnostní menšiny by mělo být stejně peněz jako v minulých letech, a to 15,04 milionu. Méně by mělo plynout do péče o zdraví a prevence rizikového chování, a to dohromady o 15,85 milionu. Naopak posílit by měla rodinná politika z letošních 96,5 na 140 milionů.

O částku 2,1 milionu korun místo letošních 4,1 milionu a loňských víc než sedmi milionů se mohou ucházet neziskové organizace, které se věnují projektům k zajištění rovných šancí pro ženy a muže. O téměř 65 milionů korun víc než letos by mělo být na aktivity v sociálních službách, tedy asi 185,2 milionu. O 50 milionů se mají podle návrhu snížit dotace na sport, mají činit 4,53 miliardy. Do vzdělávání a lidských zdrojů by mohlo putovat 1,8 milionu korun, zhruba o půl milionu víc. O deset milionů méně než letos má být na zahraniční aktivity, zatím se počítá se 181,4 milionu korun.

V podkladech pro vládu autoři upozorňují na to, že sumy na dotace si musí každý resort zajistit ve svém rozpočtu na příští rok sám. Částky se tak mohou ještě měnit. Dotace vyplatí pak jednotlivá ministerstva, úřad vlády a Česká rozvojová agentura. Celkem pro všechny žadatele, tedy nejen pro neziskové organizace, ale třeba i pro obce a další subjekty, by státní dotace podle plánu měly v příštím roce činit 7,88 miliardy. To je zhruba o 160 milionů korun víc, než se očekává letos. Proti loňsku by pak částka byla asi o 785 milionů vyšší.

Zpráva upozorňuje také na to, že u značné části dotačních programů pro neziskové organizace se termín poskytnutí peněz nedodržel. Důvodem zpoždění byl několikaměsíční odklad schválení návrhu dotační politiky. Dosud to vláda stihla vždy do června či července, loni až v polovině října. Překážkou bylo i zavedení nových administrativních úkonů, nedostatek pracovníků na vyřizování a také to, že někteří žadatelé nemají datovou schránku a rozhodnutí se musela doručovat poštou, stojí v podkladech pro vládu.