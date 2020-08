Vláda projedná dlouho očekávaný nový stavební zákon

Praha - Dlouho očekávaný nový stavební zákon bude hlavním bodem programu dnešního zasedání vlády ANO a ČSSD. Ministři se budou zabývat i novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění, programem pomoci běloruským občanům postižených represemi nebo předlohou související s rozvojem kapitálového trhu. Na programu jsou také dvě poslanecké novely a senátní návrh, který by měl kompenzovat jednorázovým příspěvkem na každého obyvatele krajům výpadky příjmů způsobené letošní koronavirovou epidemií.

Kabinet si od nové úpravy stavebního práva slibuje zjednodušení a zrychlení stavebního řízení, které nyní brzdí výstavbu bytů. Dotčené subjekty se v hodnocení normy rozcházejí. Některé jsou přes drobné výhrady spokojeny. Jiným se naopak nelíbí například redukce stavebních úřadů či přílišný rozsah zákona, poukazují i na podle nich nedostatečnou památkovou ochranu.

Pomoc běloruským občanům postižených represemi, k nimž se tamní bezpečnostní složky uchýlily po prezidentských volbách z 9. srpna, by mohla mít formu peněz na právní zastupování nebo psychologické i fyzické podpory zbitým lidem. Česko se ale v žádném případě nevměšuje do vnitřních záležitostí Běloruska, uvedl ve videu na facebooku premiér Andrej Babiš (ANO).

Velká novela zákona o veřejném zdravotním pojištění má mimo jiné měnit úhrady moderních léků, dohodovací řízení nebo práci revizních lékařů zdravotních pojišťoven. Novela o kapitálovém trhu pak počítá se vznikem účtu dlouhodobých investic, který má být alternativou ke státem daňově podporovaným finančním produktům spoření na stáří, jimiž jsou penzijní fondy a životní pojištění. Má sloužit k vytváření úspor na stáří.

Kabinet pravděpodobně zaujme negativní stanovisko k poslaneckým návrhům ODS na odpuštění silniční daně podnikatelům a firmám a na odpuštění daně z příjmů živnostníkům. Záporně by se měla podle konceptu stanoviska postavit i k senátnímu návrhu, který má podle předkladatelů zmírnit dopady snížení daňových příjmů krajů poskytnutím jednorázového příspěvku ve výši 500 korun na obyvatele.

Vláda projedná i zprávu o stavu lidských práv v loňském roce či národní plán prevence sebevražd na nejbližších deset let. Ministerstvo vnitra pak navrhuje kvůli epidemii prodloužit o další dva měsíce víza zahraničním pracovníkům, a to do 16. listopadu. Vláda bude termín prodlužovat potřetí. Naposledy v červnu schválila prodloužení víz z 16. července do 16. září.