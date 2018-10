Praha - Česká republika by mohla poskytnout 50 milionů korun na podporu zemí zasažených migrační krizí. Vyplývá to z materiálu ministerstva vnitra, který ve středu projedná vláda a který má ČTK k dispozici. Peníze by měly putovat do Iráku, Mali, Nigeru a Čadu.

Irácké republice má Česko darovat deset milionů korun na stabilizaci a obnovu infrastruktury osvobozených území. Peníze by se měly vynaložit na projekt obnovy zdravotnické infrastruktury v západoirácké provincii Anbár, kde se donedávna nacházely poslední bašty radikálů z teroristické organizace Islámský stát. Realizátorem projektu bude nevládní organizace Caritas Internationalis.

Prostřednictvím Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) chce ministerstvo vnitra podle návrhu podpořit projekt na podporu uprchlíků v západoafrickém Mali. Finanční podpora bude směřovat na zajištění stability a ekonomické soběstačnosti uprchlíků a mírového soužití mezi navrátilci a místními komunitami.

"Konkrétně v rámci projektu bude například vystavěno 300 obydlí pro 300 rodin navrátilců, obnoveny vodní zdroje, obnovena místní zdravotnická a vzdělávací zařízení, zajištěno poradenství směrem k získání státního občanství pro 2000 uprchlíků z Mauritánie a bude poskytnuta podpora při návratu cca 60.000 uprchlíků do Mali," uvádí dokument. Projekt podle vnitra pomůže předcházet migraci do Evropy.

V odlehlých regionech Mali působí radikální skupiny, které se hlásí k takzvanému Islámskému státu. Obyvatelstvo ale sužuje také násilí mezi různými kmeny.

Poslední dva dary poputují prostřednictvím organizace Care International do Nigeru a Čadu. Nigerské republice má jít deset milionů korun. V rámci projektu organizace bude podpořeno 1600 nigerských žen. Ty budou proškoleny v udržitelných zemědělských postupech, budou jim zakoupena zemědělská zvířata a plodiny s cílem zajistit jejich soběstačnost v oblasti postižené opakovanými suchy.

Do Čadské republiky chce dát vnitro pět milionů korun na podporu ekonomické situace a zlepšení obživy obětí islamistické teroristické skupiny Boko Haram. Cílem je stabilizace lidí v zemi původu či regionu. "Projekt bude zahrnovat též osvětu cílové skupiny o rizicích nelegální migrace," doplňuje vnitro.

Doposud byly vládou v roce 2018 odsouhlaseny čtyři peněžní dary České republiky do zahraničí. Na pomoc syrským uprchlíkům v Jordánsku bylo určeno 40 milionů korun, deset milionů bylo pro syrské uprchlíky na Blízkém východě a 25 milionů pro Makedonii. Zbylých 25 milionů bylo určeno pro Bosnu a Hercegovinu na posilování ochrany hranic a zvládání migrační situace v zemi.

Peníze mají pomáhat přímo v místech zdrojových a tranzitních zemí migrace, přičemž prioritními oblastmi pomoci zůstává Blízký východ, Balkán a africký region Sahel.