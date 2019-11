Vláda projedná daň pro internetové firmy a postihy za petardy

Praha - Novelu přestupkového zákona, která má omezit používání petard během a před sportovními akcemi, a zákon o dani z vybraných digitálních služeb dnes projedná vláda. Zavedení sedmiprocentní digitální daně pro velké internetové firmy, jako jsou Facebook nebo Google, má do státního rozpočtu podle odhadů ministerstva financí přinést pět miliard korun ročně. Platit by novela mohla už během příštího roku.

Ministři posoudí také možný nákup vzácné středověké malby Trůnící Panna Marie s dítětem zřejmě z dílny Mistra Vyšebrodského oltáře. Bude o něm jednat jako o nadlimitní zakázce, vyvolávací cena díla z doby kolem roku 1350 je na zahraniční aukci 400.000 až 600.000 eur (přibližně 10,2 až 15,3 milionu korun).

Premiér Andrej Babiš avizoval, že na dnešním jednání chce probrat také zlepšení komunikace ministerstev, která se budou podílet na dostavbě jaderných bloků v Dukovanech.

Ministři proberou také úpravu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, rozpočet Státního zemědělského intervenčního fondu na příští rok a rozpočet Státního fondu kinematografie.

Mezi poslaneckými návrhy čekajícími na vyjádření kabinetu dnes budou dvě iniciativy týkající se hospodaření České televize (ČT). Podle prvního návrhu by hospodaření ČT měl kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad, druhý chce zbavit některé sociální skupiny povinnosti platit koncesionářský poplatek, to by mělo platit i pro Český rozhlas. Poslanci SPD chtějí zrušit koncesionářské poplatky starobním a invalidním důchodcům a samoživitelům, kteří pečují o nezletilé dítě. Od plateb by byla osvobozená také většina lidí a domácnosti s příjmy pod čtyřnásobek životního minima místo nynějšího 2,15násobku. Podle předběžného vyjádření vlády by to znamenalo výrazný propad v hospodaření těchto veřejnoprávních médií.