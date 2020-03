Vláda projedná další opatření ke koronaviru i běžnou agendu

Praha - Další opatření kvůli koronavirové epidemii v Česku by měla dnes projednat vláda. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) předloží například návrh, podle kterého by stát vyplácel osobám samostatně výdělečně činným postiženým dalšími nařízeními vlády 15.000 korun měsíčně po dobu trvání opatření. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) bude chtít, aby podobný příspěvek dostali i lidé pracující na dohodu. Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) zase ohlásil, že navrhne dvoutýdenní karanténu pro všechny lidi vracející se do ČR z ciziny.

Ministři by se také mohli zabývat prodloužením omezení volného pohybu. Z běžné agendy by měla vláda projednat například jmenování pětice státních tajemníků.

Schillerová chystá také novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která by měla pomoci podnikatelům například s odložením splátek. Sněmovna by tyto i další předlohy měla projednat ve stavu legislativní nouze podobně jako minulý týden předpisy o dočasném pozastavení elektronické evidence tržeb, ošetřovném a maturitách. Zákony minulý týden stihl projednat i Senát a podepsat prezident Miloš Zeman.

Petříček s ohledem na zhoršení situace s pandemií ve světě v pátek avizoval, že navrhne, aby do povinné dvoutýdenní karantény musel každý po návratu do ČR. Dosud se povinnost týkala pouze lidí vracejících se z rizikových destinací. Řešit by se na vládě měla i víkendová twitterová rozepře ministrů zdravotnictví a vnitra ohledně distribuce ochranných materiálů. Kraje se v pátek vyslovily pro to, aby distribuci respirátorů a dalších ochranných prostředků zajišťovalo jen vnitro.

Ministerstvo práce pak žádá vládu o šest miliard korun z vládní rozpočtové rezervy na kurzarbeit. Peníze se využijí na příspěvky na mzdy ve firmách, na které dopadla nařízená omezení kvůli šíření koronaviru. Ministryně Maláčová chce kurzarbeit spustit 1. dubna.

K tomuto datu vláda před týdnem prodloužila omezení volného pohybu, zavření restaurací a maloobchodů nebo omezení úředních hodin. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) bude chtít prodloužit omezení volného pohybu minimálně o týden. Vláda musí opatření projednat do 1. dubna, zabývat by se tím tak mohla již dnes.

Kabinet by měl jmenovat pětici státních tajemníků na ministerstvech vnitra, kultury, obrany a pro místní rozvoj a na úřadu vlády. Na programu má i poslanecký návrh na uzákonění 15. března jako dne zrady a zániku státnosti Československa. Stejně jako návrh Pardubického kraje na změny v rozpočtovém určení daní dostane pravděpodobně od kabinetu negativní stanovisko.

Kabinet projedná také návrh ministerstva pro místní rozvoj na zvýšení výdajů Státního fondu rozvoje bydlení na letošní rok o 1,1 miliardy korun na 4,12 miliardy.

jzf cap kš