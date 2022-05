Vláda projedná balíček sociálních zákonů či snazší stavby pro uprchlíky

Praha - Balíček sociálních zákonů určených na pomoc lidem zasaženým vysokou inflací dnes projedná vláda. Patří mezi ně jednorázový příspěvek 5000 korun rodinám na děti do 18 let nebo snížení sociálních odvodů u kratších úvazků. Kabinet má na programu i novelu, která má umožnit krajům a obcím snáze budovat takzvané nezbytné stavby kvůli přílivu uprchlíků z Ukrajiny. Pokud se ministryně obrany Jana Černochová (ODS) na odpolední schůzce domluví s prezidentem Milošem Zemanem na jménu nového náčelníka generálního štábu, vláda by mohla schvalovat jeho nominaci.

Vláda projednávání návrhů ministerstva práce před týdnem odložila na dnešek, podle ministra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) kvůli dopracování technicko-legislativních připomínek. Například k návrhu na dávku 5000 korun na dítě pro rodiny s hrubým příjmem do jednoho milionu korun se však sešla řada závažných připomínek dalších ministerstev. Úřady upozorňovaly i na nesoulad předlohy s ústavním pořádkem nebo unijním právem.

V rámci návrhů ministerstva práce by měla vláda projednávat také návrh na snížení sociálních odvodů u kratších úvazků či novelou týkající se příspěvku na bydlení. V rámci novely o důchodovém pojištění by pak příbuzní pěstouni, kteří se o dítě začali starat před koncem minulého roku a dostávali za to odměnu od státu, možná nemuseli za dobu péče platit důchodové a zdravotní pojištění. Zdravotní odvody by posílal stát.

Novela ministerstva pro místní rozvoj má umožnit státu, krajům, obcím nebo jejich právnickým osobám budovat takzvané nezbytné stavby. Pro ubytování sloužící pro zvládnutí migrační vlny má výrazně zjednodušit a zrychlit proces umisťování a povolování staveb. Stavební povolení bude možné získat maximálně na tři roky. Poté bude stavbu možné přeměnit na běžnou, v takovém případě však musí splňovat všechny zákonné požadavky, jinak ji bude nutné odstranit.

Ministři se budou zabývat i návrhem poslanců opozičního hnutí ANO, podle kterého by stát mohl podpořit spolky připravující občany na obranu státu. Obdobný návrh schválila před dvěma lety tehdejší vláda ANO a ČSSD, Sněmovna ji však neprojednala. Kabinet k návrhu zaujme patrně neutrální postoj. Projedná také mimo jiné návrh rozpočtu na výzkum, který by měl v příštím roce činit 39,3 miliardy korun, meziročně o 250 milionů korun více.