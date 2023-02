Vláda projedná azylovou novelu či zrušení územní ochrany pro kanál DOL

Praha - Úpravy azylových zákonů nebo jmenování rektora Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) projedná na dnešním zasedání vláda. Na programu je i návrh ministerstva dopravy, který znamená první krok ke zrušení územní ochrany vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Kabinet se k zastavení prací na projektu kanálu zavázal v programovém prohlášení. Ministři proberou také nařízení, které zavádí výjimky pro používání olova ve zdravotnických prostředcích.

Azylová předloha vychází z větší části z novel, které schválila předchozí vláda ANO a ČSSD v listopadu 2019 a v září 2020. Nově obsahuje návrh na zařazení dětí z ciziny s povoleným dlouhodobým pobytem do systému veřejného zdravotního pojištění až do jejich zletilosti či zpřísnění trestního postihu převaděčství v trestním zákoníku. Vnitro zdůrazňuje, že návrh není reakcí na migrační vlnu po loňské ruské invazi na Ukrajinu.

Novým rektorem ZČU zvolil akademický senát bývalého děkana fakulty aplikovaných věd Miroslava Lávičku. Vysokou školu se 11.500 studenty povede od 1. března do února 2027. Na programu vlády je i materiál nazvaný návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání z pohledu právních předpisů na ochranu životního prostředí.

Ministři projednají také návrh podpory vlády pro český biatlonový svaz na pořádání mistrovství světa v Novém Městě na Moravě v příštím roce či návrh na změny v přílohách Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu.