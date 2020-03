Vláda prodloužila zrušení zón placeného parkování

Praha - Vláda dnes prodloužila zrušení zón placeného parkování ve městech a v obcích, a to až do skončení nouzového stavu v zemi. ČTK o tom večer informoval úřad vlády. Kabinet zrušil zóny od 16. března jako jedno z opatření proti šíření epidemie koronaviru. Zatímco platnost ostatních opatření, která měla skončit první dubnový den, ministři prodloužili už v pondělí, u zón placeného parkování to udělali dnes.

Kabinet prodloužil krizové opatření, kterým se městům a obcím zakazuje zpoplatňovat parkovací zóny ve městech a obcích. "Opatření, které mělo vypršet 1. dubna, bude nově trvat až do skončení nouzového stavu," uvedl úřad vlády.

V zónách placeného parkování mohou nyní stát všechny automobily zdarma. Platí to i pro takzvané modré zóny, které jsou určeny obvykle jen pro místní obyvatele a podnikatele.

Současně se zrušením parkovacích zón kabinet v minulosti vydával i opatření pro omezení otevírací doby úřadů, omezení maloobchodu a provozu restaurací. Tato opatření vláda prodloužila v pondělí zatím do 11. dubna.

Jak dlouho potrvá nouzový stav, zatím není jasné. Vláda ho vyhlásila v polovině března na 30 dní, což je maximum, které ji umožňuje zákon. Skončit má 12. dubna, tedy uprostřed velikonočních svátků. Vláda chce požádat Sněmovnu o prodloužení stavu nouze, jednat o tom bude ve středu. Vicepremiér a nový šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) by si přál, aby poslanci prodloužili nouzový stav rovnou na dalších 30 dnů.