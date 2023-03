Vláda prodloužila vyplácení solidárního příspěvku do konce června

Praha - Vyplácení solidárního příspěvku pro lidi, kteří zdarma či za úhradu energií ubytovávají uprchlíky u sebe doma či ve svém volném bytě, se má o čtvrt roku prodloužit. Podpora by se tak měla poskytovat do konce června. Pravidla pro její získání a její výše se měnit nemají. Nařízení o prodloužení podpory se chystá ve středu schvalovat vláda. Výdaje na čtvrt roku při ubytování 48.000 příchozích ministerstvo práce spočítalo na půl miliardy korun. Úřady práce začaly žádosti kvůli možnému podezření na podvody ověřovat, řada žadatelů musí s doklady do poboček. Vláda také prodloužila o rok pravidla nouzového ubytování uprchlíků z Ukrajiny.

Vyplácení solidárního příspěvku pro lidi, kteří zdarma či za úhradu energií ubytovávají uprchlíky u sebe doma či ve svém volném bytě, se prodlouží o čtvrt roku do konce června. Pravidla pro získání dávky a její výše se ve druhém čtvrtletí nemění. Nařízení o prodloužení podpory schválila dnes vláda. V tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo práce. Uvedlo, že kvůli podezření na zneužívání podpory zahájilo kontroly a výplata se pozastavila. Resort chystá trestní oznámení. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) novinářům dnes řekl, že podpora se zachová i po 1. červenci, systém se ale změní.

Podle ministerstva práce kvůli pokračování války na Ukrajině přetrvává potřeba ubytování příchozích. Resort poukazuje v podkladech k nařízení na výhodnost bydlení v domácnostech. Zmiňuje usnadnění adaptace a integrace uprchlíků, jejich rozptýlení po republice i snížení výdajů z rozpočtů na zajištění hromadného ubytování.

Solidární příspěvek zavedl loni takzvaný lex Ukrajina, nastavení podpory pak upravuje vláda v nařízení. Dávku je možné žádat na ubytování s prostorem na odpočinek, pro přípravu jídla a osobní hygienu, se záchodem a přístupem k pitné vodě. Stát za bezplatné poskytnutí bydlení na nejméně 16 dnů v měsíci přispívá ubytovatelům na náklady. Na jednoho ubytovaného uprchlíka v samostatném bytě posílá 5000 korun, na dva 9000 korun, na tři 12.000 korun, na čtyři 14.000 korun a na pět a více osob 15.000 korun. Pokud lidé mají příchozí u sebe doma, mohou na ubytovanou osobu pobírat 3000 korun na měsíc. Měsíčně mohou získat nejvýš 9000 korun. Podpora je i pro ubytovatele, u nichž si běženci platí plyn a elektřinu.

Na příspěvcích se podle ministerstva při ubytování 48.000 lidí vyplatí za měsíc 167 milionů korun, na druhé čtvrtletí tak bude potřeba 501 milionů korun. Za první dva letošní měsíce podle resortních údajů výdaje činily ale 417 milionů korun. Od loňského jara do konce letošního února to bylo přes dvě miliardy korun. V lednu úřady práce poskytly 23.200 dávek, v únoru o stovku méně.

Příspěvky se vyřizují jen on-line. Řadu žádostí úřady práce teď zamítají a žadatelé musí po vyzvání do poboček přinést doklady o ubytovaných či bytě. Důvodem je podezření na případné podvody. Na možné zneužívání digitalizovaných dávek a nedostatečnou kontrolu poukazovaly odbory. Hospodářské noviny před nedávnem napsaly, že úřad práce vyplatil přes 600.000 korun skupině žadatelů s jedním společným účtem. Ministerstvo v tiskové zprávě píše, že se o problému dozvědělo od krajských poboček úřadu práce 21. února února, výplata všem žadatelům se hned pozastavila a někteří příjemci dostali výzvu k přinesení dokladů. Ministerstvo chystá také trestní oznámení.

Zajištění uprchlíků má od července upravit novela zákona lex Ukrajina. Solidární příspěvek by se vyplácel jen těm, kteří přijali příchozí u sebe doma. Samostatný byt by si běženci platili sami. V podpoře od státu by se jim zohlednily započitatelné náklady na bydlení, které by měla stanovit vláda. Posuzovat by se měl příjem ze zaměstnání v Česku. "Budeme domácnosti, které poskytují uprchlíkům střechu nad hlavou, informovat. Systém podpory bude fungovat i po 1. červenci. Není důvod, aby někdo někoho vystěhovával," uvedl Jurečka. Nedávno řekl, že od příštího roku by se pak uprchlíkům měl otevřít běžný systém dávek.

Vláda prodloužila o rok platnost pravidel pro nouzové ubytování válečných uprchlíků. Upravuje to nařízení, které kabinet dnes schválil. ČTK to řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Předpis má platit do konce března příštího roku. Do té doby má zatím trvat dočasná ochrana příchozích v Česku i dalších zemích EU.

Stát poskytuje příspěvky na nouzové ubytování uprchlíků v ubytovnách, penzionech či hotelích. Krajským či obecním zařízením na osobu na den posílá 300 korun. Ostatním provozovatelům vyplácí 350 korun. Dosavadní nařízení platí do konce března. Pokud by vláda platnost podle ministerstva vnitra neprodloužila, od dubna by ubytování uprchlíků bylo bez pravidel. Týkalo by se to třeba právě proplácení náhrad za osobu a noc v zařízení.

Podle zákona může vláda paušální příspěvek nastavit, a to od 200 do 350 korun na osobu za den. Původně byly částky o stokorunu nižší než dnes, zvedly se loni od listopadu. Důvodem bylo zdražování energií.

Ministerstvo vnitra pro letošek počítalo původně s výdaji na nouzové ubytování asi 3,5 až čtyři miliardy korun, pokud by počet ubytovaných zůstal stejný. Resort připomíná, že vydanou sumu ale ovlivní změna v nastavení podpory ubytování. Pravidla by totiž měla upravit novela zákona lex Ukrajina. Podle ní stát bude uprchlíkům bydlení v ubytovnách, penzionech či dalších zařízeních hradit jen po omezenou dobu. Po 150 dnech, tedy pěti měsících by si ho pak měli začít platit buď sami, nebo by si museli najít jiné bydlení. Netýká se to ale rodičů s malými dětmi, invalidů či seniorů.

Podle zákona by v nouzovém ubytování neměli uprchlíci setrvávat dlouho. V ubytovacích zařízeních by neměli pobývat zpravidla déle než tři měsíce a v tělocvičnách, halách či podobných místech ne déle než měsíc, předpokládá norma. Podle expertů na migraci je bydlení v bytech vhodnější pro začleňování, navíc je i levnější.

Ruská invaze na Ukrajinu začala loni 24. února. Ministerstvo vnitra od té doby vydalo uprchlíkům téměř 497.700 víz k ochraně. Většinu příchozích tvoří ženy a děti. Lidé nyní obnovují svou registraci. O prodloužení dočasné ochrany v Česku musejí požádat do konce března. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) před pár dny uvedl, že to dosud udělalo 271.000 osob.