Vláda prodloužila stav nouze do 17. května, nákaz přibývá pomaleji

Praha - Nouzový stav v České republice kvůli epidemii nového typu koronaviru bude pokračovat do 17. května, rozhodla dnes po úterním souhlasu Sněmovny vláda. Stav nouze potřebuje zachovat, aby mohla dál platit omezení zavedená proti šíření nákazy. Nárůst nových případů nemoci covid-19 v posledních dnech zpomaluje, nová předpověď zdravotnických statistiků očekává na konci května 8500 nemocných. Kabinet dnes také schválil návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti, rychlejší otevírání škol a rozvolnil pravidla pro roušky, pendlery a hromadné akce. Tři dříve přijaté zákony podepsal prezident Miloš Zeman.

Nouzový stav v Česku trvá od 12. března a bez prodloužení by skončil s dnešním dnem. Pro dodržení svého harmonogramu rozvolňování omezení zavedených kvůli koronaviru vláda potřebuje, aby nouzový stav platil aspoň do 25. května. Kabinet chce další trvání restrikcí zajistit novelou zákona o ochraně veřejného zdraví, která má dát ministerstvu zdravotnictví možnost zakázat nebo omezit činnost obchodů, výrobu, veřejnou dopravu nebo regulovat hromadné akce. "Předpokládám, že počítáme s tím, že nouzový stav končí 17. května," uvedla po jednání kabinetu vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO).

Roušky podle rozhodnutí vlády nebudou od pátku povinné pro děti od dvou do sedmi let v mateřských školách nebo dětských skupinách nebo za určitých podmínek pro umělce provádějící autorské dílo. Povinnost se nově nebude vztahovat i na lidi s duševní poruchou nebo moderátory a redaktory v rádiu a televizi ve studiu bez hostů. Úlevou pro přeshraniční pracovníky bude to, že test na koronavirus budou muset předložit jednou za měsíc, nyní je interval dvoutýdenní. Na předložení testu budou mít po překročení hranic lhůtu 72 hodin.

Do škol se od 11. května ve skupinách do 15 lidí budou moct vrátit deváťáci, aby se mohli připravovat na přijímací zkoušky, dále děti v základních uměleckých a jazykových školách. Ve stejně velkých skupinách se budou moct od 11. května vrátit do výuky studenti všech ročníků vysokých škol, se stejnými parametry budou obnoveny zájmové kroužky mládeže. Návod s hygienickými pravidly pro částečné obnovení provozu škol chce ministerstvo školství představit nejpozději v první polovině příštího týdne.

Stejně od 11. května se budou moci konat společenské, sportovní a kulturní akce s účastí do 100 osob. Opatření se týká i provozu kin, divadel, koncertních síní či cirkusů, spadat do této kategorie budou také svatby. K venkovním sportovištím pro trénink se zároveň otevřou vnitřní prostory. Už je ale jasné, že velké kulturní akce, hlavně hudební festivaly s tisíci účastníky, se letos v létě v ČR konat nebudou. Vláda zároveň schválila návrh zákona o tom, že místo vrácení vstupného budou moci organizátoři dát lidem vouchery na příští kulturní akci.

Spolu s daní z nabytí nemovitosti chce vláda zrušit daňové odpočty u nově uzavřených hypoték. Zachovány u nich odpočty budou do konce roku 2021. Příjem z prodeje nemovitostí neurčených k vlastnímu bydlení by se nově neměl danit až po deseti letech od koupě, dosud to bylo po pěti letech.

Případů koronaviru bylo dnes vpodvečer 7642, za dnešek jich zatím přibylo 63. Ve středu se počet zvýšil o 75, denní přírůstek se tak dnes devátým dnem drží pod stovkou. S nemocí covid-19 zemřelo 235 lidí, počet úmrtí od rána vzrostl o osm. Vyléčilo se 3281 pacientů, tedy téměř 43 procent ze všech nakažených. Aktuálně nemocných je tak už jen něco přes 4100. Mezi pracovníky ve zdravotnictví dosud hygienici zaznamenali víc než 800 nakažených, z toho 343 zdravotních sester a 167 lékařů.

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) počítá v příštím měsíci s průměrným růstem o 15 případů covidu-19 denně. Předpověď 8500 případů nemoci na konci května je optimističtější než před týdnem, kdy statistici na konci příštího měsíce očekávali 9000 nemocných. Ministerstvo zdravotnictví chce podle nové strategie plošněji testovat v místech, kde se objeví ohnisko nákazy, jako je nyní Chebsko nebo Domažlicko. Testování tak má být více efektivní.

Po podpisu prezidenta Zemana bude zpětně od dubna ošetřovné pro rodiče, kteří zůstali doma s potomky v souvislosti s uzavřením škol a školek kvůli koronavirové krizi, vzroste ze 60 na 80 procent denního vyměřovacího základu zaměstnance. Prezident podepsal také nárůst plateb státu do zdravotního pojištění za děti a důchodce od června o 500 Kč měsíčně a od ledna o dalších 200 korun, což do systému pojištění přidá desítky miliard korun. Souhlasil také s tím, že stát dá záruku 150 miliard korun za komerční úvěry pro firmy s nejvýše 500 zaměstnanci.

Rozvolňování restrikcí se projevuje v dopravě. Zájem lidí o cestování vlaky podle dopravců stoupá ve srovnání s předchozími týdny až o desítky procent. Kolínská automobilka TPCA ale obnovení výroby zastavené kvůli epidemii odsunula ze 4. na 18. května. Negativní dopad měla pandemie na hospodaření rakouské bankovní skupiny Erste Group Bank, která vlastní Českou spořitelnu. V prvním čtvrtletí jí klesl čistý zisk o 38 procent. Podle ekonomů bank sdružených v České bankovní asociaci budou po koronavirové krizi nejvíce postiženou částí ekonomiky služby. Za zásadní považují oživit export a udržet nezaměstnanost na nízkých úrovních.