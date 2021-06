Vláda prodloužila prominutí DPH u respirátorů do konce srpna

Praha - Vláda dnes prodloužila prominutí daně z přidané hodnoty (DPH) na respirátory třídy FFP2 a vyšší o dva měsíce do konce srpna. Na twitteru o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Respirátory jsou povinné například v hromadné dopravě a vnitřních prostorách.

"Počítáme s tím, že nošení respirátorů v MHD a ve veřejných prostorech zatím bude pokračovat. Odpuštěná daň pomůže zajistit cenovou dostupnost pro všechny," poznamenala vicepremiérka.

Dočasné zrušení 21procentní daně vláda zavedla na začátku února a původně mělo platit dva měsíce. Ke snížení nebo zrušení DPH na ochranné pomůcky proti šíření koronaviru vyzývali už dříve vládu výrobci respirátorů. Schillerová opakovaně apelovala na výrobce a prodejce, aby zrušení daně promítli do ceny těchto ochranných prostředků. Někteří prodejci následně cenu upravili.

Od začátku července se zvažovala možnost nahradit respirátory v hromadné dopravě a vnitřních prostorech rouškami, kvůli zastavení poklesu nových případu koronaviru ale ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) změnu nenavrhl.

Vláda prodloužila příspěvky z Antiviru na mzdy v karanténě do konce října

Příspěvky z programu Antivirus na náhrady mezd lidí v karanténě či izolaci budou firmy moci čerpat do konce října. Vyplácení této podpory s označením A, které mělo skončit teď v červnu, prodloužila dnes vláda. ČTK o tom informovalo tiskové oddělení ministerstva práce.

"Čerpat příspěvek budou tedy jen ti zaměstnavatelé, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19. Důvodem je skutečnost, že aktuálně již nejsou platná mimořádná opatření, která by zaměstnavatelům zakazovala jejich ekonomickou činnost," uvedlo tiskové oddělení.

Dočasný program Antivirus měl bránit propouštění. Vyplácely se z něj tři příspěvky. Firmy mohly za období od loňského 12. března od vyhlášení prvního nouzového stavu do konce letošního května pobírat peníze na mzdy lidí z uzavřených provozů či z podniků s omezením výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu i surovin. Do konce června se pak měla poskytovat část náhrady pracovníkům v karanténě a izolaci. Tento příspěvek A zůstává dál do konce října, jeho výše se nemění. Dorovnávat se bude 80 procent vyplacené náhrady mzdy do 39.000 korun.

Podporu z programu je možné podle evropských pravidel poskytovat do konce roku. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) ČTK už dřív řekla, že při rozvolnění by se měl Antivirus "vypnout". Rušit by se ale neměl, aby bylo v případě potřeby možné ho znovu rychle spustit.

Podle údajů ministerstva práce podporu z Antiviru dostalo do dneška 74.200 firem. Celkem na více než milion zaměstnanců získaly 48,7 miliardy korun. Z toho čtyři pětiny hradí EU a pětinu stát. Do karanténních příspěvků zatím z vyplacené sumy putovalo celkem 10,6 miliardy korun. Nejvíc se na podporu lidí v karanténě a izolaci od loňského října vyplatilo v březnu, a to přes 902 milionů korun.

Podnikatelé ze záručních programů COVID získali zhruba 56,2 miliardy korun

Podnikatelé ze záručních programů COVID k 31. květnu podle nejnovějších dat České národní banky (ČNB) získali zhruba 56,2 miliardy korun. Banky ke stejnému datu schválily žádosti o úvěry za přibližně 64,8 miliardy korun. Čerpání od naposledy zveřejněných údajů k 15. květnu vzrostlo o zhruba 1,6 miliardy korun, objem schválených žádostí od poloviny května stoupl o 2,1 miliardy korun.

Pro podnikatele a firmy s až 500 zaměstnanci je stále otevřen program COVID III. Za úvěry v něm stát ručí prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Maximální výše půjčky na provozní výdaje činí 50 milionů korun. Vláda v dubnu schválila doplněk tzv. COVID Invest. Firmy díky tomu budou moci získat půjčku až 90 milionů korun na investice. Kapacita programu COVID III je 500 miliard korun.

Banky v COVID III k 31. květnu podle ČNB schválily 5121 žádostí za přibližně 33,9 miliardy korun. Podnikatelé z programu zatím čerpali půjčky za zhruba 29 miliard korun. Přijato bylo 8573 žádostí v objemu asi 50,9 miliardy korun. V porovnání s daty k 15. květnu jejich počet do konce května vzrostl o 311, jejich objem stoupl o 1,2 miliardy korun.

Exportně zaměřené podniky nad 250 pracovníků mohou využívat program COVID plus. Ručitelem je zde Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). Firmy mohou přes komerční banky žádat o půjčky od pěti milionů do dvou miliard korun. Maximální výše úvěru odpovídá 25 procentům ročního obratu společnosti. Vláda v programu od ledna zvýšila krytí nesplacené jistiny až do 90 procent, záruky prodloužila na šest let. O úvěry se mohou ucházet i provozovatelé ubytovacích zařízení zaměření na zahraniční klientelu.

Banky v COVID plus podle ČNB k 31. květnu schválily 104 žádostí za 15,2 miliardy korun. Podniky dosud čerpaly přibližně 12,7 miliardy korun. Přijato bylo 154 žádostí za 28,3 miliardy korun. Od poloviny května do konce měsíce přibyly dvě přijaté žádosti v objemu 78 milionů korun.

V případě programu COVID II, kde příjem žádostí skončil loni 3. dubna, banky za více než rok schválily 3150 žádostí za 14,1 miliardy korun. Podnikatelé ze záručního programu získali dosud 13,1 miliardy korun. ČMZRB celkem schválila 3234 žádostí za 14,9 miliardy korun.

Do programu COVID Praha se mohli podnikatelé hlásit od 21. dubna loňského roku, jeho kapacitu vyčerpali za deset minut. Banky k 31. květnu schválily 301 žádostí za 1,5 miliardy korun. Pražští podnikatelé zatím čerpali 1,4 miliardy korun. ČMZRB schválila 311 žádostí za 1,6 miliardy korun.