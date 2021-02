Vláda prodloužila program Antivirus do konce dubna

Praha - Vláda dnes prodloužila do konce dubna dočasný program Antivirus, z něhož stát proplácí mzdy či náhrady mezd lidem v uzavřených provozech, v karanténě či při omezení výroby. Od března by se peníze nově měly vyplácet jen na pracovníky, kteří jsou ve firmě aspoň tři měsíce. Rozhodnutí vlády oznámila na twitteru ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Program Antivirus má bránit propouštění. Stát z něj poskytuje příspěvky na mzdy za období od loňského 12. března, kdy začal první nouzový stav. Podpora měla skončit v únoru. Od března měl podle plánu navázat dlouhodobý kurzarbeit. Na jeho nastavení se ale politici zatím neshodli.

Podporu z Antiviru získalo podle údajů ministerstva práce k dnešku 69.043 firem, na které dopadla nařízená omezení a koronavirová krize. Stát vyplatil celkem 3,13 milionu příspěvků za 29,8 miliardy korun. Přispěl tak na mzdu či náhradu mzdy 959.500 zaměstnanců.

Z programu Antivirus stát příspěvkem A proplácí celé mzdy s odvody do 50.000 korun v zavřených provozech a 80 procent náhrady lidí v karanténě do 39.000 korun. Příspěvkem B dorovnává 60 procent náhrady do 29.000 korun při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin.

Podle podkladů pro vládu budou firmy moci podporu od března dál pobírat jen tehdy, pokud podepíšou dodatek k nynější smlouvě. V něm budou souhlasit s tím, že peníze od státu dostanou jen na ty zaměstnance, kteří pro ně pracují aspoň tři měsíce. Jinak podpora skončí na konci února.

Podle ministerstva práce má nová podmínka zabránit vzniku účelových míst jen kvůli získání příspěvků. "V tomto případě ministerstvo práce reaguje na signály z některých pracovišť úřadu práce, která takovéto chování zaměstnavatelů identifikovala," uvádí resort v podkladech.

Pravidla programu by se měla nově také upravit tak, aby bylo peníze podnikům možné poskytovat nejen při opatřeních a omezeních provozu podle krizového zákona, ale i podle chystaného pandemického zákona.

Ministerstvo práce pro letošek odhaduje průměrné měsíční výdaje z programu Antivirus na 0,7 až čtyři miliardy korun podle epidemické situace. Za leden a únor by částka mohla činit kolem 7,8 miliardy a za březen a duben pak asi devět miliard korun, uvedl resort.

Ministerstvo poukazuje v podkladech na to, že pro letošek ve svém rozpočtu na Antivirus žádnou částku nemá. Zatím využívalo neutracené peníze z loňska, a to 5,2 miliardy Kč. Tuto sumu téměř vyčerpalo k 19. únoru na příspěvky z předchozích měsíců. Dalších 6,8 miliardy vezme ve své pokladně z peněz na podpory v nezaměstnanosti. Resort uvádí, že celkem 12 miliard pokryje období do konce února. Na březen a duben budou potřeba další peníze.