Vláda prodloužila omezení provozu škol do 22. ledna

Praha - Většina žáků a studentů bude i po 10. lednu pokračovat v distančním vzdělávání. Vláda dnes kvůli epidemii covidu-19 rozhodla o prodloužení omezení provozu škol do 22. ledna. Po dnešním jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Do škol budou moct nadále chodit jen žáci prvních a druhých tříd či děti ze speciálních a mateřských škol. Nově vláda umožní individuální konzultace na vysokých školách nebo některé zkoušky na vysokých či vyšších odborných školách, řekla ČTK mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Školy v současnosti fungují podle nejvyššího pátého stupně systému PES, ve kterém jsou otevřeny jen první a druhé třídy, speciální a mateřské školy. Ostatní žáci šli do škol naposledy před Vánocemi. Od pondělí 21. prosince měli kvůli zhoršující se epidemické situaci prodloužené vánoční prázdniny a 23. prosince vláda rozhodla, že po nich začne pro většinu výuka na dálku. Trvat měla do 10. ledna.

"Bylo rozhodnuto o prodloužení opatření o omezení provozu škol a školských zařízení," uvedl dnes Blatný. Vláda podle něj udělala v opatření jen drobné změny. Podle Lednové budou od 11. ledna ve vysokých školách možné individuální konzultace jednoho studenta s jedním akademickým pracovníkem a účast na přijímacích zkouškách do 10 osob. Kromě toho bude možné i konání zkoušek do 10 osob ve vyšších odborných školách, sdělila.

Podle Blatného ale jinak žádné změny nebudou. "Do základních škol tedy chodí prezenčně jen žáci prvního a druhého ročníku i nadále. Žáci devátého ročníku nebo maturanti zatím do škol nechodí," řekl.

Blatný v úterý uvedl, že zástupci ministerstev zdravotnictví a školství by měli o situaci posledních ročníků škol jednat dnes. Žáky z těchto ročníků čekají na jaře přijímací, maturitní či závěrečné zkoušky. Výuka na dálku byla už na podzim a podle ředitelů škol a učitelů není pro přípravu na zkoušky dostatečná. Doufají v co nejrychlejší návrat do škol. Zejména podoba praktické části zkoušek v odborných školách by se podle nich jinak asi musela upravit, protože praktická výuka se momentálně nemůže vůbec konat.

Blatný ale už v úterý také naznačil, že nalézt za současné situace řešení nebude snadné. Testy ve středu odhalily 17.668 nakažených, to je o 310 víc, než bylo dosavadní úterní maximum. S nákazou se teď v zemi potýká 132.725 lidí, to je také dosud nejvíc.