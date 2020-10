Vláda prodloužila nouzový stav i restrikce do 20. listopadu

Praha - Nouzový stav a omezení pohybu lidí či otevírací doby obchodů v Česku kvůli epidemii covidu-19 potrvají zatím do 20. listopadu. Premiér Andrej Babiš (ANO) ČTK sdělil, že vláda využila dnešní souhlas Sněmovny a na mimořádném zasedání prodloužila stav nouze, který měl původně skončit 3. listopadu. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) později na tiskové konferenci uvedl, že kabinet současně prodloužil i platnost opatření, která byla s trváním nouzového stavu svázaná. Kraje budou muset od pondělí vyčlenit 80 až 160 lůžek pro nakažené koronavirem, kteří potřebují pečovatelskou službu a nelze je izolovat. Školy se podle ministra Roberta Plagy budou otevírat na základě vývoje epidemie. Prioritou jsou 1. a 2. třídy základních škol a závěrečné ročníky ZŠ i SŠ.

Kabinet ANO a ČSSD poslance žádal, aby mohl mimořádný stav pokračovat až do 3. prosince, v dolní komoře ale pro návrh nesehnal dost hlasů. Vláda potřebovala prodloužit nouzový stav kvůli epidemické situaci v Česku. Na jeho konec jsou navázány restrikce, jejichž platnost potřeboval kabinet zachovat.

Podle dnešního rozhodnutí kabinetu bude pokračovat například omezení shromažďování a pohybu včetně zákazu nočního vycházení mezi 21:00 a 04:59. Prodejny a provozovny služeb budou rovněž zavřené v rozsahu, jako byly doposud. Obchody, které mohou fungovat, mohou mít od středy otevřeno jen mezi 05:00 a 20:00. V neděli si lidé nenakoupí, ale dál mohou využívat nákup jídla z okének restaurací. Zákaz prodeje se netýká lékáren či čerpacích stanic, obchodů na nádražích či letištích či prodejen ve zdravotnických zařízeních.

Blatný novinářům řekl, že kabinet některá opatření upravil. Veřejná shromáždění, u nichž je počet účastníků omezen na 100 osob, se budou moct nyní konat pouze ve vnějších prostorách. Výjimku ze zákazu volného pohybu osob také budou mít studenti zdravotnických škol, kteří cestují za studiem nebo za zkouškami.

Na jaře v Česku platil kvůli šíření koronaviru nouzový stav od 12. března do 17. května. Po souhlasech dolní komory se tehdy prodlužoval dvakrát. Vládě usnadňoval také například nákupy ochranných pomůcek. Dříve byl vyhlášen po záplavách v srpnu 2002, dubnu 2006 a červnu 2013 či po orkánu Kyrill v lednu 2007.

Vláda smí nouzový stav vyhlásit jen s uvedením důvodů na určitou dobu a pro určité území. Současně musí vymezit, která práva a v jakém rozsahu se omezují. Nouzový stav je možné vyhlásit nejdéle na 30 dnů, s prodloužením pak musí předem souhlasit Sněmovna.

Nouzový stav podle ústavního zákona o bezpečnosti ČR aktuálně umožňuje vládě zavádět přísná opatření včetně plošných zásahů do základních práv, pro která by nestačila rozhodnutí ministra zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Blatný řekl, že zatím nemůže slíbit, že se jedná o poslední prodloužení. "V žádném případě nemáme vyhráno, musíme být zodpovědní. Je možné, že se nouzový stav znovu prodlouží," řekl.

Kraje budou muset od pondělí zajistit lůžka pro nakažené

Kraje budou muset od pondělí 9. listopadu vyčlenit 80 až 160 lůžek pro lidi nakažené koronavirem, kteří potřebují pečovatelskou službu a v zařízeních sociální péče je není možné izolovat. Dnes o tom na návrh ministerstva práce rozhodla vláda, uvedla na twitteru ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Pracovníkům pro nově vytvořenou lůžkovou kapacitu bude muset každý kraj zajistit dostatek ochranných prostředků.

"Ochrana zranitelných je na prvním místě. Vláda proto schválila vyčlenění lůžkové kapacity pro covid pozitivní klienty sociálních služeb, kteří nemají těžký průběh nemoci," uvedla ministryně.

Kraje, které mají do 550.000 obyvatel, budou muset zajistit 80 lůžek, větší kraje 160. Lůžka mají sloužit lidem, kteří jsou v pečovatelských ústavech a není je možné izolovat od zdravých, a lidem, kteří jsou doma odkázáni na pomoc terénní pečovatelské služby.

"Na tomto úkolu pracujeme sami už delší dobu. Budeme mít víc než 160 lůžek vyhrazených k tomuto účelu. Dneska jich máme 65, rezervováno 50 a od příštího týdne 170," odpověděl dnes na dotaz ČTK hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO). Už dříve hejtman uvedl, že lůžka by mohla být v Bílovecké nemocnici, v Sanatoriích Klimkovice či Rehabilitačním ústavu v Hrabyni.

Personální zabezpečení nově vytvořených lůžkových zařízení bude podle ministerstva práce záležet na možnostech jednotlivých krajů. Ministerstvo doporučuje osm pracovníků v sociálních službách na 50 lůžek, dvě zdravotní sestry na 50 lůžek a dva psychology na každé zařízení.

Ministerstvo práce v předkládací zprávě upozornilo, že nové nařízení neruší povinnost pro pečovatelská zařízení, aby zajistila oddělení nakažených klientů od zdravých.

Plaga: Prioritou je návrat dětí do 1. a 2. tříd ZŠ

Školy se budou otevírat na základě vývoje epidemie koronaviru, o termínech bude ministerstvo školství jednat s ministerstvem zdravotnictví příští týden. Novinářům to dnes po jednání vlády řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Za prioritu považuje zahájení prezenční výuky v 1. a 2. třídách základních škol, následně obnovení provozu speciálních škol a otevření závěrečných ročníků základních a středních škol.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že vláda nechce dávat žádné falešné naděje, proto nyní nemluví o konkrétních termínech. Jeho předchůdce Roman Prymula (za ANO) dříve sliboval návrat žáků prvního stupně na základní školy od 2. listopadu, nakonec ale vláda tento termín musela odvolat.

Podle Plagy bude důležité podložit rozhodnutí o návratu žáků konkrétními daty, protože návrat jednoho školního ročníku znamená, že se dostane do pohybu až 100.000 lidí. Ministr proto nevyloučil, že v první fázi se žáci budou učit v turnusech, tedy že vždy bude ve škole přítomná pouze polovina tříd z daného ročníku.

Po žácích závěrečných ročníků základních a středních škol by se měla obnovit praktická výuka pro studenty středních a vyšších odborných škol. Následovat bude laboratorní výuka na vysokých školách ve skupinách do 15 lidí, poté obnovení prezenční výuky ostatních ročníků prvního stupně základních škol. Poté přijde řada na druhý stupeň základních škol, střední školy a rozšiřování skupin pro výuku na vysokých školách.

Vláda od 2. listopadu uzavřela i speciální školy. V provozu tak zůstanou pouze mateřské školy a takzvané krizové školy, kam docházejí děti zdravotníků, hasičů či policistů.

Speciální školy přejdou od pondělí na dálkovou výuku

Od pondělí přejdou na dálkovou výuku kvůli epidemii koronaviru i speciální školy. Dnes o tom rozhodla vláda, informoval na twitteru ministr školství Robert Plaga (za ANO). Návrat k běžnému provozu podle něj bude záležet na vývoji epidemické situace. Od 14. října jsou v Česku uzavřeny téměř všechny školy a vyučuje se na dálku. V provozu dosud kromě speciálních škol zůstávaly mateřské školy a školy vyčleněné pro péči o děti zdravotníků, pracovníků sociálních služeb nebo třeba policistů a hasičů, které nově budou otevřeny i pro děti zaměstnanců úřadů práce.

"Výuka na speciálních školách bude od pondělí probíhat distančně. Snahou MŠMT bude tyto školy co nejdříve, jakmile to epidemiologická situace dovolí, vrátit do režimu prezenční výuky," napsal Plaga. Už dříve uvedl, že každý den běžného provozu je pro děti nejen ve speciálních školách velmi důležitý.

Speciální školy slouží ke vzdělávání žáků se specifickými potřebami, například autistů, neslyšících, nevidomých nebo mentálně či tělesně postižených. V těchto školách také platila výjimka z nošení roušek. Při jarní první vlně epidemie byly tyto školy uzavřeny, řada odborníků to ale kritizovala, protože děti ze speciálních škol podle nich často nejsou schopny zvládnout dálkovou výuku.

Počet dětí ve speciálních školách se dlouhodobě snižuje, část z nich se přesouvá do běžných tříd. Ve školním roce 2018/2019 do nich chodilo 25.946 handicapovaných žáků.

V pondělí 2. listopadu se přitom měly původně naopak uzavřené školy otevřít. Když se epidemická situace nezlepšovala, mluvili členové vlády o tom, že by se v pondělí do škol vrátili jen žáci prvního stupně základních škol, nebo aspoň děti z prvních a druhých tříd. Ani to ale nakonec nebude možné. V úterý po jednání vlády tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) oznámil, že školy zůstanou dále uzavřené.

Krizové školy se otevřou i pro děti zaměstnanců úřadů práce

Školy vyčleněné pro péči o děti zdravotníků, pracovníků sociálních služeb nebo třeba policistů a hasičů budou nově nabízet místa i dětem zaměstnanců úřadů práce a správy sociálního zabezpečení. Místa v nich budou i pro pedagogické a nepedagogické pracovníky z mateřských škol, které jako jediná vzdělávací zařízení nadále pokračují v prezenční výuce. Po jednání vlády to uvedli ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) a ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Vláda kvůli epidemii koronaviru rozhodla o přechodu škol na dálkovou výuku. Kromě mateřských škol je provoz zachován rovněž v takzvaných krizových školách pro děti zaměstnanců kritické infrastruktury, aby nehrozil výpadek pracovníků ve zdravotnictví, v sociálních službách nebo u hasičů a policistů. Podle Plagy funguje v Česku nyní 405 takových škol.

Maláčová na twitteru uvedla, že nově budou do krizových škol docházet i děti zaměstnanců úřadů práce a správy sociálního zabezpečení. Podle ní to pomůže k zachování provozu důležitých úřadů, které pomáhají lidem.

Plaga na tiskové konferenci doplnil, že tyto školy budou otevřeny i pro děti zaměstnanců, kteří v nich pracují, pro děti zaměstnanců z mateřských škol a pro děti osob zaměstnaných ve školních stravovacích zařízeních, která zůstávají v provozu.