Vláda prodloužila kurzarbeitový program Antivirus i na květen

Praha - Vláda dnes rozhodla o prodloužení kurzarbeitového programu Antivirus s příspěvky na náhrady mezd, a to do konce května. ČTK to sdělilo ministerstvo práce. Program pokrýval zatím období od vyhlášení nouzového stavu od 12. března do konce dubna. Vláda rozhodla o postupném otevírání provozů do 25. května. Prodloužení nynější kurzarbeitové podpory ještě aspoň o několik měsíců žádali odboráři a zaměstnavatelé.

"Nově přibyl měsíc květen. Je to nezbytný krok. Myslím si, že to není poslední prodloužení," uvedla na tiskové konferenci po jednání vlády ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní příspěvky na náhrady mezd mají podpořit pracovní místa a bránit propouštění.

Z programu se vyplácejí dva druhy příspěvků na náhrady mezd. Firmy, na které dopadla nařízená omezení proti šíření koronaviru, mohou získat 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě či výdělku lidí uzavřených provozů, a to do 39.000 korun. Při výpadku pracovníků, surovin či snížení poptávky je to 60 procent vyplacené částky do 29.000 korun. Oba příspěvky se stanovují ze superhrubé mzdy.

Do dneška úřady práce dostaly podle ministryně 42.731 žádostí o podporu za 3,3 miliardy korun. Zatím proplatily 17.896 z nich a stát přispěl na vyplacené náhrady mzdy 179.900 pracovníků.

Odbory a zaměstnavatelé požadují, aby nynější kurzarbeitový program Antivirus fungoval ještě aspoň několik měsíců. Odboráři navrhují, aby úřady firmám poskytovaly zálohu a neproplácely podporu až zpětně. Podle Svazu průmyslu a dopravy by na program Antivirus pak měl navázat ještě klasický kurzarbeit podle německého vzoru, který se využívá v krizi.