Vláda prodloužila do konce roku firmám Antivirus A pro lidi v karanténě

Praha - Vláda dnes prodloužila do konce roku firmám příspěvek Antivirus A. Jde o náhrady pro lidi v karanténě. Na tiskové konferenci po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Maximální částka podpory činí 80 procent z vyplacené mzdy včetně odvodů, přičemž nejvyšší měsíční částka příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39.000 Kč.

Z Antiviru stát poskytuje příspěvky na mzdy od loňského 12. března firmám, na něž dopadla nařízená protiepidemická omezení a koronavirová krize. Naposledy vláda rozhodla o prodloužení Antiviru A v červnu, a to do konce letošního října. "Epidemie koronaviru ale, bohužel, nabírá na síle, proto počítáme s tím, že Antivirus bude spíše ožívat než, abychom ho definitivně ukončili,“ uvedla v tiskové zprávě ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Čerpat příspěvek mohou zaměstnavatelé, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa anebo izolace z důvodu onemocnění covid-19. Důvodem je fakt, že aktuálně již nejsou platná mimořádná opaření, která by zaměstnavatelům zakazovala jejich ekonomickou činnost. Smyslem celého programu je zmírnění dopadů na zaměstnanost.

Díky dnešnímu rozhodnutí kabinetu mohou firmy uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku z programu Antivirus až do konce letošního roku místo do 31. října, jak tomu byl dosud. "K jiným změnám v programu zatím nedochází," uvedlo ministerstvo.

Dříve byly tři druhy podpor. Vedle Antiviru A existoval Antivirus A plus, v rámci kterého se propláceli celé mzdy s odvody do 50.000 korun v zavřených provozech. Antivirus B dorovnával při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin 60 procent náhrady mzdy do 29.000 korun.

Od zahájení programu 6. dubna 2020 do 28. června 2021 bylo v rámci Antiviru podle dostupných informací uzavřeno celkem 74.211 dohod o poskytnutí příspěvku a podpořeno 1,07 milionu zaměstnanců. Vyplaceny byly příspěvky za zhruba 48,7 miliard korun, z toho letos za 18,5 miliardy korun.