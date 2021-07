Vláda prodloužila do 31. srpna doporučení necestovat do zemí s extrémním rizikem

Praha - Platnost opatření, které obsahuje důrazné nedoporučení cestovat do zemí s extrémním rizikem nákazy koronavirem, vláda prodloužila do 31. srpna. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na tiskové konferenci po dnešním mimořádném jednání kabinetu.

Mezi takzvané černé země s extrémním rizikem nákazy patří Botswana, Brazílie, Indie, Jihoafrická republika, Kolumbie, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibie, Nepál, Paraguay, Peru, Rusko, Svazijsko, Tanzanie, Tunisko, Zambie a Zimbabwe.

U návratu z těchto zemí plně očkovaní turisté nebo ti, co v posledních 180 dnech prodělali covid-19, nemusí na testy a do samoizolace. Ostatní musí podstoupit před cestou PCR test, po návratu zůstat deset dní v samoizolaci zakončené negativním PCR testem.

Vláda povolila dlouhodobý pobyt vysokoškolákům z extrémně rizikových zemí

Vláda umožnila dlouhodobý pobyt studentům vysokých škol ze zemí s extrémním rizikem šíření koronaviru. Na mapě rizika mají černou barvu. Jinak by například studenti medicíny ztratili další akademický rok, zdůvodnil rozhodnutí po zasedání kabinetu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).