Vláda prodloužila čas na přiznání daně silniční i z nemovitostí

Praha - Přiznání k dani nemovitých věcí a daně silniční bude možné bez sankcí podat do 1. dubna místo 1. února. Stejně tak bude možné až do 1. dubna zaplatit bez sankcí silniční daň za loňský rok. Termín zaplacení daně z nemovitých věcí zůstal beze změny, je totiž standardně do 1. června. Posunutí termínů dnes v souvislosti s pandemií koronaviru schválila na dnešním mimořádném jednání vláda. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Vláda dnes také rozhodla, že stávající protiepidemická opatření budou prodloužena nejméně do 22. ledna.

Cílem je podle ministerstva financí v souvislosti s pandemií omezit osobní návštěvy finančních úřadů i pošt. "Odložení povinnosti podat přiznání k silniční dani a dani z nemovitých věcí o dva měsíce do konce března považuji v této situaci za nezbytné. Obě tyto daně se totiž často vyřizují v papírové podobě s aktivní pomocí pracovníků finančních úřadů," uvedla v tiskové zprávě ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Ministerstvo k faktickému prodloužení přistoupilo prominutím příslušenství daně z nemovitých věcí i daně silniční.

Již před Vánoci vláda rozhodla, že podnikatelům postiženým pandemií ministerstvo financí odloží díky prominutí úroků z prodlení automaticky všechny úhrady DPH do 16. srpna 2021. Zároveň do 15. dubna úřad promine zálohy na silniční daň. Dále MF odpustí správní poplatky, například za žádost o prominutí úroku z prodlení a posečkání nebo žádost o vrácení daně při dovozu a prominutí celního nedoplatku.