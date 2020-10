Vláda prodloužila Antivirus B, schválila rozšíření daňových úlev

Praha - Vláda prodloužila do konce roku vyplácení příspěvků na mzdy z programu Antivirus pro firmy s omezenou výrobou, tedy příspěvek B. Kabinet také rozšířil daňové úlevy pro podnikatele a firmy zasažené opatřeními proti šíření koronaviru. Jde o prominutí záloh u daně z příjmu, silniční daně a úroky z prodlení u DPH.

Vláda prodloužila do konce roku vyplácení příspěvků na náhrady mezd z programu Antivirus firmám, které musely kvůli výpadku poptávky, surovin či personálu omezit výrobu a služby. Na twitteru to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podniky s omezenou produkcí mohou od státu získat zpátky 60 procent vyplacené náhrady mzdy do 29.000 korun superhrubé mzdy. Na těchto příspěvcích s označením B se za období od poloviny března do konce září podle údajů ministerstva práce zatím vyplatilo 12,5 miliardy korun.

Dočasný program Antivirus, který ministerstvo zavedlo na jaře při první vlně epidemie, má bránit propouštění. Vláda ho prodlužovala už několikrát. Skončit měl původně na konci října. Před dvěma týdny kabinet rozhodl o pokračování vyplácení příspěvku pro zavřené provozy a karantény. Odbory a zaměstnavatelé žádali, aby se prodloužilo i poskytování druhého příspěvku při omezení výroby a služeb. Poukazovali na to, že nařízené uzavření provozů dopadá i na jejich dodavatele či odběratele.

"Antivirus B prodloužíme do konce roku! Dnes jsme o tom rozhodli na vládě. Firmy teď bojují o přežití. Nyní tak znovu pomůžeme těm, které koronavirus zasáhl nepřímo," uvedla Maláčová.

Zaměstnavatelé vládní rozhodnutí uvítali. "Jsme rádi, že vláda vyslyšela naše požadavky a prodloužila program Antivirus B ve stávající podobě. Případné změny v programu by zbytečně vedly k nejasnostem pro žadatele a zatěžovaly by jak firmy, tak státní aparát," sdělil ČTK viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

Příspěvek A pro uzavřené provozy vláda před dvěma týdny navýšila. Místo 80 procent mzdy do 39.000 korun superhrubé mzdy stát proplácí celé mzdy s odvody do 50.000 korun. Lidem v karanténě dál dorovnává 80 procent náhrady.

Na příspěvcích A a B by se za poslední čtvrtletí mělo podle propočtů ministerstva práce vyplatit celkem 10,6 miliardy. Z toho by do podpory B pro provozy s omezenou výrobou a službami mělo putovat 5,1 miliardy korun.

Ministerstvo připravilo návrh se třemi variantami nastavení příspěvku B, z nichž vláda dnes vybírala. Vedle zachování nynějších pravidel to bylo navýšení kompenzace ze 60 procent náhrady mzdy na 80 procent do 39.000 korun. Za poslední letošní čtvrtletí by tak výdaje na "béčko" činily 6,4 miliardy, na oba druhy příspěvků pak celkem 11,9 miliardy korun. Podle třetího modelu měla podpora zůstat na 60 procentech náhrady, ale byla by od listopadu jen pro zaměstnance, kteří odpracují za týden aspoň dvě pětiny pracovní doby. Příspěvek B by tak vyšel na 3,6 miliardy, celkem by se z Antiviru vydalo za poslední tři měsíce 9,1 miliardy.

Ministerstvo práce dnes uvedlo, že stát zatím vyplatil z programu Antivirus na obou příspěvcích za období od začátku nouzového stavu od 12. března do konce září 18,7 miliardy korun. Přispěl tak na výdělky či náhrady mezd celkem 810.260 zaměstnanců v 58.260 firmách. Většina z těchto provozů dostala peníze za víc měsíců. Výdaje na příspěvek A do uzavřených podniků a pro pracovníky v karanténě činí 6,2 miliardy. Do příspěvků B kvůli omezení výroby či služeb putovalo 12,5 miliardy.

Podle Maláčové je Antivirus osvědčený a v krizi funguje. Nezaměstnanost v Česku výrazně nerostla. K 23. říjnu dosahovala 3,7 procenta. Úřady práce evidovaly 273.500 lidí bez práce.

Podle původního vládního plánu měl na dočasný program Antivirus od listopadu navázat dlouhodobý kurzarbeit. Koalice se ale na jeho pravidlech několik týdnů nedokázala shodnout, model několikrát upravovala. Výsledek kritizovali odboráři i zaměstnavatelé. Novelu o zaměstnanosti s nastavením kurzarbeitu projednává teď Sněmovna. Odboroví předáci i podnikatelé věří, že poslanci normu výrazně upraví. Už dřív to připustila i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Vláda schválila kvůli pandemii rozšíření daňových úlev

Vláda schválila další rozšíření daňových úlev pro podnikatele a firmy zasažené opatřeními proti šíření koronaviru. Úřad promine zálohy splatné od 15. října do 15. prosince pro daň z příjmu fyzických osob i firem, zálohy na silniční daň splatné 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince a úroky z prodlení u daně z přidané hodnoty (DPH). Na twitteru o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Ministerstvo financí již dříve upozornilo, že stačí, aby podnikatelé finanční správě zaslali oznámení, že splňují podmínky generálního pardonu ohledně daní, a to i e-mailem.

MF rovněž dříve oznámilo, že dnes posune splatnost DPH pro podnikatele z maloobchodu a služeb, na které přímo dolehla nejnovější vládní opatření v boji s koronavirem. Splatnost DPH za třetí čtvrtletí a září, která je dnes, posune resort do konce roku. Zároveň ale úřad upozornil, že pardon se nebude týkat prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, a proto je nutné daňové přiznání i kontrolní hlášení podat v zákonné lhůtě.

Schillerová již dříve také upozornila, že pokud podnikatelé za letošní rok očekávají daňovou ztrátu, mohou si do výše této ztráty požádat o vratku daně z příjmů, kterou zaplatil ve dvou předchozích letech a do patnácti dnů po podání žádosti o vrácení bude mít peníze na účtu. "Institut zpětného uplatnění daňové ztráty byl přijat právě pro tyto situace," uvedla.

Ministerstvo také dříve informovalo, že mohou podnikatelé nadále využívat některých opatření v rámci tzv. liberačního balíčku, která byla zavedena během jarní vlny pandemie. Jde například o plošné prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční nebo celní úřad nebo plošné prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od října do prosince.

"V případě potřeby lze samozřejmě využívat i nejčastější individuální nástroje, které daňové zákony dlouhodobě upravují za účelem zohlednění individuální tíživé situace na straně daňových subjektů," upozornilo MF. Jde o možnost žádat o posečkání daně či rozložení její úhrady na splátky, možnost požadovat snížení či zrušení záloh, možnost žádat prodloužení vybraných lhůt či jejich navrácení v předešlý stav nebo možnost žádat o individuální prominutí úroků z prodlení, penále a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.