Vláda prodlouží stav nouze, projedná další opatření ke koronaviru

Praha - Vláda na dnešním zasedání po souhlasu Sněmovny prodlouží stav nouze, který by jinak skončil se začátkem května. Na programu má kabinet ANO a ČSSD i další opatření k epidemii nového typu koronaviru, zabývat by se měl například jednorázovým příspěvkem 500 korun denně i pro malé firmy s ručením omezeným či mimořádnými dotacemi pro poskytovatele sociálních služeb.

Nouzový stav a s ním i hlavní vládní omezení proti šíření nového koronaviru by měla nově trvat do neděle 17. května. Kabinet stav nouze vyhlásil 12. března a po Sněmovně žádal jeho prodloužení do 25. května, poslanci však vyhověli jen kratšímu trvání. Novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která má umožnit zachovat vládní plán rozvolňování opatření až do 25. května, chce kabinet projednat v pondělí.

Projednávání návrhu na jednorázový příspěvek pro malé firmy s ručením omezeným postižené šířením koronaviru kabinet v pondělí přerušil. Podle ministrů to bylo kvůli doplnění technických záležitostí, aby se podpora nemohla kombinovat s vyplácením jednorázového příspěvku osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) nebo v rámci programu Antivirus.

Z mimořádných dotací, které by měly směřovat poskytovatelům sociálních služeb, by se měly zaplatit i odměny pro pracovníky. Podle návrhu ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) by zaměstnanci v sociálních službách podle druhu práce a rizika nákazy měli dostat příplatek od 15.000 do 45.000 korun hrubého za měsíc. Celkové dotace by činily do konce dubna nejvýš 9,37 miliardy korun, spočítal resort práce.