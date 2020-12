Vláda prodlouží nouzový stav, souhlas získala do 23. prosince - video

Praha - Nouzový stav, který kvůli epidemii koronaviru v Česku platí od 5. října, vláda dnes prodlouží do 23. prosince. Ve středu k tomu získala souhlas Sněmovny, jinak by nouzový stav skončil v sobotu 12. prosince. Menšinový kabinet ANO a ČSSD žádal poslance o prodloužení o 30 dnů. Komunisté, na jejichž kompromis nakonec poslanci kývli, souhlasili pouze s prodloužením o 11 dnů do vánočních svátků. Stačit to má k tomu, aby bylo možné posoudit výsledky uvolnění restrikcí z minulého týdne.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) počty nově nakažených nedovolují opustit omezení. Nouzový stav a plošná opatření nebudou podle něj nutná, až bude přibývat nejvýše 3500 nakažených novým koronavirem týdně. Česko je podle Blatného od takové situace zatím poměrně daleko. V úterý přibylo 5848 potvrzených případů koronaviru. Je to nejvyšší nárůst za dva týdny.

Sněmovna rozhodovala během podzimní vlny epidemie už o třetí žádosti vlády. Koncem října souhlasila dolní komora s prodloužením nouzového stavu o 17 dnů a ve druhé polovině listopadu o 22 dnů. Kabinet chtěl vždy měsíc. Na jaře trval v Česku nouzový stav 66 dnů, nynější je zatím, bez započtení dalších 11, na 68 dnů. Pokud to bude nutné, znovu by mohla Sněmovna o prodloužení rozhodovat 22. prosince.