Vláda prodlouží nouzový stav a opatření, některá k pondělí zmírní

Praha - Prodloužení nouzového stavu a vládních opatření proti epidemii covidu-19 projedná na dnešním zasedáním vláda ANO a ČSSD. Poslanci ve čtvrtek kabinetu povolili, aby nouzový stav prodlužil do 12. prosince, jinak by skončil dneškem. Vláda současně s účinností od pondělí plánuje zmírnit opatření tak, aby místo v souladu s pátým stupněm rizika protiepidemického systému PES korespondovala se čtvrtou úrovní.

Do dnešních 23:59 platí spolu s nouzovým stavem řada klíčových opatření proti epidemii nového typu koronaviru. Jedná se například o omezení maloobchodního prodeje, uzavření vnitřních prostor restaurací a zákaz hromadných akcí. Na konec nouzového stavu je navázán i zákaz volného pohybu osob v Česku včetně nočního vycházení od 21:00 do 04:59 a také omezení shromažďování.

Kabinet tak patrně platnost současných pravidel prodlouží do nedělního večera. Pondělní posun z pátého do čtvrtého stupně systému PES pak bude znamenat například to, že hromadných akcí se bude moci účastnit šest místo dvou osob. V případě svateb, pohřbů a bohoslužeb by se povolený počet účastníků zvedl z 15 na 20. Noční zákaz vycházení by pak měl platit až od 23:00 místo 21:00.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) ve středu ČTK řekl, že navrhne zrušení zákazu prodeje v neděli, chce také umožnit přítomnost více zákazníků na plochu v obchodech nebo jednodušší režim pro matky s kočárky či handicapované. Ministerstvo zdravotnictví chce také upravit opatření tak, aby umožňovala v nouzovém stavu vstup do registrovaného partnerství podobně jako do manželství. Nyní vyžaduje, aby byl z nějakého důvodu neodkladný.

Ministerstvo zdravotnictví by navíc mělo upravit své opatření ohledně nošení roušek na veřejnosti, které k sobotě zrušil pražský městský soud. Tomu vadilo, že opatření nebylo dostatečně podložené argumenty. Soud kritizoval, že odůvodnění ministerstvo pouze převzalo z předchozích opatření. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pondělí řekl, že právní odbor resortu na argumentaci pracuje a věří, že soud bude spokojený.