Vláda probere zvýšení důchodů či změny v opatřeních proti covidu

Ilustrační foto - Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) vystoupila na tiskové konferenci 30. července 2018 v Praze po svém uvedení do funkce. Vlevo je premiér Andrej Babiš. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Vláda by dnes měla projednat prodloužení příspěvků na mzdy z programu Antivirus do konce června. Program pro firmy, které se dostaly do problémů kvůli epidemii koronaviru, má skončit k dnešku. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) ČTK potvrdila, že návrh předloží. Stejně tak zvýšení důchodů na příští rok o 300 korun měsíčně nad rámec daný povinnou valorizací, jak se na tom minulý týden dohodla koalice.

Ministři budou projednávat další opatření reagující na pokles počtu nově nakažených koronavirem. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) bude žádat rozvolnění v kultuře. Za diskriminační má, že se dnes otevírají restaurace, prodávat občerstvení v divadlech je ale dál zakázáno.

Kabinet by se mohl dnes zabývat i způsobem odškodnění obyvatel Vrbětic a dalších obcí na Zlínsku, jejichž život ovlivnily výbuchy muničních skladů v roce 2014. Návrh zákona, který už jednou kabinet odmítl, předloží po dohodě se starosty dotřených obcí vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).

Ministři posoudí také novelu zákona o pozemních komunikacích upravující podmínky pro kontrolu bezpečnosti na dálnicích, silnicích první třídy a vybraných mimoměstských úsecích silnic. Jednou z novinek má být posouzení rizik dopravních nehod na jednotlivých úsecích každých pět let. Novela upravuje také podmínky pro provozovatele mýta. V rámci běžné agendy vláda probere také změny v nakládání s takzvanými regulovanými látkami a fluorovanými plyny.

Poslanecký návrh úlev drobným živnostníkům v hrazení zdravotních a sociálních odvodů, jak ho prosazují opoziční ODS, KDU-ČSL a TOP 09, u vlády zřejmě narazí. Vyčítá mu plošnost i finanční dopady do zdravotního a důchodového systému.

Vláda by dnes také měla schvalovat členy Orgánu nezávislé kontroly zpravodajských služeb České republiky. S pětičlenným nezávislým kontrolním orgánem počítá česká legislativa od roku 2018, kvůli přísným požadavkům na jeho členy se dosud nepodařilo najít dostatek kandidátů. Server Aktuálně.cz nedávno uvedl, že jimi mají být například bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda, vedoucí odboru legislativy a práva prezidentské kanceláře Václav Pelikán, vedoucí bezpečnostního odboru ministerstva zahraničních věcí Hynek Pejchan, náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost a vzdělávání Jiří Nováček, ředitel bezpečnostního odboru na vnitru Josef Veselý či ústavní právník Jan Kudrna.