Vláda probere zaslání pomoci do Číny či zvýšení soudních poplatků

Praha - Vysláním armádního speciálu s humanitární pomocí do Číny, zvýšením soudních poplatků či změnami v zákoně o pyrotechnice se bude na dnešním jednání zabývat vláda. Ministři mají na programu také návrh navyšující částku, kterou exekutor nesmí strhnout dlužníkovi z jeho mzdy, a to z 6608 korun na 7434 korun. Vrátit by se měli také k rámci přípravy na stárnutí společnosti do roku 2025.

O předložení návrhu vyslat do Číny letadlem humanitární pomoc měst, krajů, firem či Pražského hradu požádal minulý týden ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) prezident Miloš Zeman. Letadlo by mělo dnes či v úterý vézt 6,5 tuny humanitární pomoci, roušky, dezinfekční a hygienické prostředky. Číně by měly pomoci v boji s šířením nového typu koronaviru.

Vedle výrazného navýšení soudních poplatků chce ministerstvo spravedlnosti v dalším svém návrhu prosadit, aby neuhrazené justiční pohledávky místo jednotlivých soudů nově vymáhaly celní úřady. Ministři mají na programu také poslaneckou iniciativu na zrušení úřadu veřejného ochránce práv bez náhrady a návrh, podle kterého by nárok na příspěvky na péči a na mobilitu získaly postižené děti hned po narození.

Kabinet se bude zabývat i nařízením, kde stanovuje výši a způsob výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů, strategií vlastnické politiky státu či koncepcí státní lesnické politiky do roku 2035. Po půl roce by se měla vláda vrátit i k dokumentu o přípravě Česka na stárnutí, po více než měsíčním odkladu pak probere plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na další tři roky. Z plánu vyplývá, že příprava hlubinného úložiště jaderného odpadu bude od letoška do roku 2022 stát 1,7 miliardy korun.