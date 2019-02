Praha - Vláda na svém pondělním zasedaní probere návrh novely zákona o hospodaření energií, který předkládá ministerstvo průmyslu a obchodu. Dokument mimo jiné přináší povinnost, že průkaz energetické náročnosti mají mít na dobře viditelném místě nově všechny větší budovy s celkovou užitnou plochou větší než 500 metrů čtverečních, které často navštěvuje veřejnost. Dosud musely mít průkaz pouze budovy využívané orgány veřejné moci. Česko tak napravuje výtku, kvůli které ji Evropská komise (EK) v lednu poslala k unijnímu soudu. Jinou část předkládaného materiálu kritizují ekologové.

EK letos zažalovala Česko a Slovinsko kvůli tomu, že nezajistily řádné vystavení certifikátů energetické náročnosti v budovách. Na nesprávné provedení požadavků příslušné směrnice byla podle Bruselu Praha poprvé upozorněna v roce 2015. Příslušné změny v zákoně schválila už na jaře 2017 vláda premiéra Bohuslava Sobotky, před volbami do Sněmovny je ale nestihl projednat Parlament.

Legislativní úprava by podle návrhu ministerstva především měla uvést do souladu evropskou a národní legislativu o energetické účinnosti. Mimo jiné má také zpřesnit povinnost zpracování takzvaného energetického auditu nebo činnost energetických specialistů. "Činnost energetického specialisty není vázanou živností a z tohoto důvodu existují v praxi případy, kdy je velmi problematické pouze na základě zákona sankcionovat energetického specialistu za zpracování dokumentů v rozporu se zákonem. Tato situace by měla být vyřešena zavedením oprávnění energetického specialisty pro právnické osoby," uvedlo v předkládací zprávě materiálu ministerstvo.

K některým dalším úpravám, které návrh přináší, mají výtky ekologové. Kritizují hlavně změnu ustanovení, která v současnosti stanoví povinnost plnit minimální energetické účinnosti při každé změně stavby výrobny elektřiny nebo tepla. Nově má být povinnost plnit tento standard pouze při modernizaci, která bude mít dopad na instalovaný výkon, upozornily tento týden ve společné tiskové zprávě Hnutí Duha a Greenpeace ČR.

Změna podle nich umožní uhelným elektrárnám obcházet při modernizaci povinnost zvyšovat účinnost výroby energie. "Ministerstvo průmyslu a obchodu je vázáno Státní energetickou koncepcí, je proto alarmující, že postupuje přesně opačným způsobem, než který tento strategický dokument vyžaduje. Vláda bude mít v pondělí poslední příležitost bod týkající se energetické účinnosti elektráren, který navíc se zbytkem novely věcně nesouvisí, z návrhu vyřadit," uvedla právnička ekologické organizace právníků Frank Bold Laura Haiselová.

Od roku 2009 je energetický průkaz povinný pro všechny nově stavěné budovy a pro rekonstrukce větších budov. Povinnost byla následně rozšířena na všechny rodinné, bytové i administrativní domy při větších renovacích, prodejích či pronájmech. Od začátku roku 2016 musí být průkazy předány i při pronájmech bytů a kanceláří. Podle dřívějšího vyjádření Státní energetické inspekce jde celkově o trh s ročním obratem asi 220 milionů korun.