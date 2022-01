Vláda probere pracovní karanténu či testování ve školách

Praha - Seznam profesí, na něž se bude vztahovat takzvaná pracovní karanténa, by na dnešním zasedání měla schválit vláda Petra Fialy (ODS). V rámci opatření proti šíření covidu-19 ministři projednají například i podobou testování ve školách od příštího týdne. Kabinet měl původně jednat ve středu. Na dnešek přeložil své zasedání kvůli středeční schůzi Sněmovny k hlasování o důvěře vládě, která se protáhla až do čtvrtečního rána a po přestávce ji zákonodárci uzavřeli ve čtvrtek večer.

Účelem pracovní karantény má být udržet fungování státu v případě, kdy by se mezi zaměstnanci kritické infrastruktury ve větší míře rozšířila varianta covidu-19 omikron. Týkat by se mohla zdravotnictví, dopravy, energetiky, vodního hospodářství či pohřebnictví. Lidé z těchto oblastí, kterým by v zaměstnání vyšel pozitivně antigenní test, by mohli pracovat dál v izolovaném prostředí. Pokud by se nákaza potvrdila PCR testem, do práce by už nedocházeli.

Testovat ve školách by se od pondělí 17. ledna mělo jednou týdně antigenním testem. V případě pozitivního výsledku bude následovat PCR test. Dosud se děti ve školách testovaly dvakrát týdně. Testování se kvůli zkouškovému období nebude týkat vysokých škol.

Kabinet projedná i návrh, aby se náhradníkem členky takzvané Benátské komise (Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva) stal soudce Nejvyššího správního soudu Tomáš Langášek. Náhradnicí české členky komise Veroniky Bílkové byla dosud Kateřina Šimáčková, která se ale stala soudkyní Evropského soudu pro lidská práva. Nynější funkční období členky i náhradníka za ČR končí v říjnu.

Vláda také formálně odvolá Miroslava Jindřicha z Legislativní rady vlády. Jindřich se koncem roku členství v radě vzdal kvůli vysokému věku a tomu, že skončil ve funkci notáře.