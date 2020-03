Vláda probere pomoc firmám i makroekonomické dopady koronaviru - ŽIVĚ

Praha - Pomoc firmám k překonání problémů způsobených pandemií nového typu koronaviru, ale také dopady celosvětové situace na české hospodářství, dnes probere vláda. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) navrhne novelou zákona o státním rozpočtu kvůli ekonomickým dopadům šíření koronaviru zvýšit schodek rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun. Schodek chce pokrýt zejména prodejem státních dluhopisů. Vláda projedná i návrh Schillerové na pozastavení elektronické evidenci tržeb (EET) po dobu trvání nouzového stavu a následujících třech měsíců.

Po víkendové přestávce, kdy se kabinet ani krizový štáb po řadě každodenních zasedání nesešly, budou ministři posuzovat zákaz přejíždění jinak uzavřených hranic i pro pracovníky zahraničních firem. Dosud pro takzvané pendlery platí výjimka, mohou zajíždět sto kilometrů za hranice. Zrušit výjimku chtějí šéf krizového štábu Roman Prymula a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Kabinet bude mít dnes také přesná čísla pro jasnější predikci dalšího vývoje epidemie.

Už před zasedáním vlády bude ministerstvo školství informovat o odkladech přijímacích zkoušek a maturit. Podle Prymuly by školy mohly být uzavřeny až do konce května.

Očekává se, že vláda prodlouží zákaz volného pohybu osob, který do 24. března vyhlásila od minulého pondělí. Zákaz se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navrhne jeho prodloužení do 1. dubna. Do 24. března jsou platná také další omezení například uzavření části obchodů, restaurací či omezený provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů.

Ministři by také měli probírat odklad záloh podnikatelů na zdravotní a sociální pojištění na půl roku, jak navrhuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Celková opatření vlády při podpoře ekonomiky a snaze udržet zaměstnanost jsou podle ministryně financí kurzarbeit pro otevřené provozy, náhrada mzdy pro uzavřené provozy, odpuštění pojistného u podnikatelů, liberační balíček týkající se daní, rozšíření ošetřovného, bezúročné úvěry pod podnikatele a záruky za úvěry od komerčních bank.

Kvůli nemoci je v České republice nouzový stav. Už týden platí v Česku zákaz volného pohybu lidí, který se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení.

V neděli zemřel v Česku první pacient s infekcí koronavirem. Byl to pětadevadesátiletý muž hospitalizovaný v pražské Nemocnici na Bulovce. Trpěl dalšími nemocemi, zejména srdečními. Počet nemocných přesáhl o víkendu tisícovku.