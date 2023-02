Vláda probere plán armádního virtuálního náborového střediska

Praha - Už na středoškoláky by chtěla s náborem do armády cílit ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Na tiskové konferenci po pravidelném velitelském shromáždění uvedla, že armáda potřebuje technické profese a IT specialisty, uvažuje proto o otevření nových studijních oborů na střední škole v Moravské Třebové. Hledat lidi do armády na vysokých školách je podle ní už pozdě. S ambicí oslovovat mladé počítá podle ministryně i připravované náborové virtuální středisko. Se zakázkou ve středu Černochová seznámí vládu.

O úpravě akreditačních programů, tak aby držely krok s potřebami armády, diskutuje ministryně i s rektorkou Univerzity obrany Zuzanou Kročovou, uvedla. Podle šéfa generálního štábu Karla Řehky je v zájmu armády, tak jak to demografie dovolí, aby získávala nové kvalifikované lidi, zmínil to v souvislosti s pořizováním nové techniky. Pořizujeme schopnost, nikoli zbraň, zdůraznil s tím, že to obnáší výcvik, který armáda svým specialistům poskytuje. Jako příklad zmínil letouny páté generace, u nichž vidí problém, nikoli ve výcviku pilotů, ale v tom, kdo bude zpracovávat velké množství získaných dat.

Univerzita obrany pro letošní akademický rok zaznamenala úbytek zájemců o studium, přihlášek dorazilo meziročně asi o 400 méně. Chystá ale nové specializace, například vojenskou robotiku, uvedla v září rektorka školy. Pro ročník 2022/2023 univerzita přijala zhruba 1500 přihlášek ke studiu, předloni to bylo asi 1920. Úbytek se týká především Fakulty vojenských technologií. I tam ale měla univerzita z čeho vybírat, přijatých uchazečů bylo 380. Pro studenty na technické fakultě přichystali nové specializace.

Univerzita obrany primárně připravuje budoucí vysokoškolské profesionály pro armádu. Vznikla v roce 2004 splynutím tří institucí, Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, Vojenské akademie v Brně a Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové jako výsledek reformy vojenského vysokého školství po restrukturalizaci ozbrojených sil. Má kolem 1600 studentů.