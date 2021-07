Vláda probere odměnu pro hasiče, policisty a vojáky za boj s covidem

Novým generálním ředitelem hasičského záchranného sboru se stal dosavadní šéf moravskoslezských hasičů Vladimír Vlček (vlevo). Novinářům to řekl ministr vnitra Jan Hamáček (vpravo), který ho 19. července 2021 v Praze uvedl do funkce.

Praha - Vláda dnes projedná vyplacení mimořádné odměny hasičům, policistům a vojákům, kteří bojovali s koronavirovou pandemií. Návrh na odměny hasičům a policistům předložil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), odměnu pro vojáky navrhuje ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Každý z hasičů, policistů a vojáků by měl dostat 20.000 korun. Hamáček dnes novinářům řekl, že peníze bude žádat ze státního rozpočtu, podle jeho dřívějšího prohlášení chce uvolnit zhruba 770 milionů korun.

"Jsem přesvědčen, že v situaci, kdy zdravotníci zaslouženě tu odměnu dostali, tak si ji zaslouží i hasiči a policisté a vojáci a další, kdo se na té operaci podíleli," prohlásil Hamáček. Dodal, že o návrhu již jednal s předsedou vlády Andrejem Babišem (ANO) a že od něj cítil podporu. "Věřím, že se dohodneme zejména s ministerstvem financí na tom, abychom ty odměny vyplatili," uvedl.

Mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek ČTK řekl, že Metnarův návrh na mimořádnou odměnu pro vojáky vláda projedná ještě dnes. Stejně jako policisté a hasiči by vojáci měli dostat 20.000 korun.

Hamáček v dubnu řekl, že by peníze měli dostat ti, kteří byli opravdu nasazeni v terénu, nikoli nadřízení. Odměna by se proto měla týkat jen příslušníků prvních až osmých platových tříd. Odměnit tak chce ministr za svůj resort zhruba 28.000 lidí. Armáda do boje s pandemií také nasadila několik tisíc svých příslušníků.

Kabinet začátkem března rozhodl o odměnách pro zdravotníky. V lůžkových zařízeních jde o odměnu 75.000 korun hrubého, pro nezdravotnické pracovníky pak 30.000 korun. Částka se odvíjí podle skutečně odpracovaných hodin v období od 1. října 2020 do letošního 28. února.