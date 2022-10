Vláda probere novelu stavebního zákona, vybere variantu počtu úřadů

Praha - Vláda ve středu projedná věcnou novelu stavebního zákona. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v ní především ruší vznik Nejvyššího stavebního úřadu a jemu podřízenou soustavu a zachovává část stavebních úřadů v obcích. O jejich počtu rozhodne vláda, která má vybrat z variant jejich výpočtu navržených MMR. Ministerstvo uvádí, že zákon stavební řízení zrychlí i díky budoucí digitalizaci, ale proti novele se kriticky vyslovuje část odborné veřejnosti včetně developerů či architektů, kteří ve spolupráci s dalšími vládě navrhují odložení novely.

Ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) je přesvědčen, že věcná novela přispěje ke zrychlení stavebního řízení. Na pondělním Setkání lídrů developmentu v Praze uvedl, že si uvědomuje, že neexistuje stoprocentně správné řešení. "Budeme se snažit, aby to finální vedlo k danému cíli, kterým je zrychlení, snížení administrativy, dodržování termínů z pohledu státu a zjednodušení na jedno řízení. Věřím, že tyto ambice novela naplní," řekl Bartoš.

Loni schválený vznik Nejvyššího stavebního úřadu novela ruší a základem stavební správy budou obecní úřady obcí s rozšířenou působností a další obecní úřady obcí. Z předloženého návrhu vyplývá, že podle první varianty bude zachováno buď 375, nebo 389 stavebních úřadů, a ve druhé na základě prováděcího právního předpisu všechny stávající (694) s možností počet snížit.

O počtu stavebních úřadů rozhodne vláda. "Nebál bych se, že to do toho vnese zmatek. Vláda rozhodne demokraticky, a tak to bude," řekl Bartoš. Institucionální podoba má reagovat na skutečný výkon stávajících stavebních úřadů a ustanovit úřad tam, kde bude dostatek kvalifikovaných úředníků. Zároveň má být zajištěna digitalizace, která je nezbytným předpokladem pro rychlé, transparentní a občanovi blízké stavební řízení prostřednictvím Portálu stavebníka, doplnilo MMR.

Od poloviny příštího roku začne podle loni schváleného stavebního zákona fungovat Specializovaný a odvolací stavební úřad, který bude mít na starosti velké infrastrukturní stavby, například dálnice, celostátní železnice nebo elektrárny. Ostatní stavby budou do 30. června 2024 podléhat povolování podle dosavadních předpisů a věcná novela by měla platit od 1. července 2024. Digitalizace stavebního řízení by měla být po půlročním odkladu spuštěna 1. ledna 2024.

V oblasti územního plánování je cílem novely podle MMR posílení role samosprávy při pořizování územních opatření o stavební uzávěře a o asanaci území. Ministerstvo uvádí, že diskutuje s velkými městy o možnosti dalšího posílení samostatné působnosti. "A to v oblasti pořizování územně plánovacích dokumentací, v oblasti standardizace a v dalších," uvedlo.

Zástupci Asociace developerů, České komory architektů (ČKA), Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Hospodářské komory a městských samospráv vyzvali vládu, aby ve středu novelu neprojednávala a vrátila ji MMR k přepracování. Uvádějí, že je nekvalitní a přinese zpomalení staveb.