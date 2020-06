Vláda probere daňový balíček i jmenování hlavní hygieničky - video

Praha - Daňový balíček na příští rok či změnu zákona o veřejných dražbách projedná na svém dnešním zasedání vláda. Ministři by se měli zabývat také materiálem, podle kterého by měl stát na podporu lesního hospodářství od příštího roku přispívat o 2,5 miliardy korun víc než letos, kdy je to 1,15 miliardy korun. Kabinet také zřejmě jmenuje Jarmilu Rážovou od 1. července hlavní hygieničkou ČR. Funkcí byla dosud pověřena po březnovém odvolání Evy Gottvaldové.

Daňový balíček počítá s tím, že by v letech 2021 až 2023 rostla spotřební daň u tabáku a cigaret zhruba o pět procent ročně. Zároveň by měl být od příštího roku zaveden jako alternativa ke stravenkám tzv. stravenkový paušál. Obce by také měly mít nově možnost stanovovat místní koeficient u daně z nemovitých věcí jen pro jednotlivé části obce.

Kabinet má na programu i návrh, který by měl podpořit náhradní rodinnou péči a motivovat pečující osoby k přijímání zejména dětí se zdravotním postižením úpravou výše dávek pěstounské péče a jejich složení. Zabývat se bude i novelou zákona o drahách, která má v souladu s unijními směrnicemi vymezit podmínky pro kompatibilitu železničního systému EU. Zpřísnit by mohl i pravidla pro dovoz, držení a používání vybraných chemických látek, ze kterých lze připravit výbušniny.

V novele o veřejných dražbách chce ministerstvo pro místní rozvoj odstranit nesoulad s dalšími předpisy či nahradit dosud kusou úpravu pro elektronické dražby. Pod ministerstvem by měla také vzniknout centrální evidence dražeb za zhruba pět milionů korun. Pravděpodobně negativní postoj zaujme vláda k poslaneckému návrhu na ústavní zakotvení práva placení v hotovosti.