Vláda příští týden odstartuje tendr na výstavbu nového bloku v Dukovanech

Praha - Vláda dá v příštím týdnu prostřednictvím ministerstva průmyslu pokyn k zahájení tendru na výstavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Konečného výběru se nebudou moci zúčastnit čínské a ruské firmy. Premiér Petr Fiala (ODS) to dnes řekl České televizi. Již dříve předseda vlády uvedl, že vyhodnocení tendru by mělo být uzavřeno do konce roku 2024.

Předseda vlády již dříve uvedl, že vyhodnocení tendru by mělo být uzavřeno do konce roku 2024. S vydáním stavebního povolení se počítá v roce 2029. Zkušební provoz je podle něj nutné spustit v roce 2036.

Bezpečnostní charakteristiky a záruky na výběrového řízení dodavatele stavby nového bloku projednala koncem února Bezpečnostní rada státu. S tím, aby ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) podnikl kroky potřebné k vyhlášení tendru, vláda souhlasila 2. března.

Síkela tehdy uvedl, že současné bloky elektrárny Dukovany je třeba odpojit nejpozději v roce 2045. Současně s vypsáním tendru Česko podle Síkely zahájí proces notifikace veřejné podpory projektu u Evropské komise. Schválení by mělo trvat zhruba dva a půl roku.

Prezident Miloš Zeman loni v září podepsal takzvaný nízkouhlíkový zákon. Ten mimo jiné prostřednictvím bezpečnostních záruk počítá s tím, že pro výstavbu bude možné využít pouze technologie od dodavatelů ze států, které přistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách z roku 1996. Rusko a Čína, které byly mezi zájemci o přihlášení se do tendru, mezi tyto státy nepatří.

Mezi uchazeče na stavbu nového bloku v Dukovanech tak patří francouzská společnost EDF, jihokorejská KHNP a severoamerický Westinghouse.

Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawatt (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech.