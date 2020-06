Vláda příští rok počítá na digitalizaci s 2,47 miliardy Kč

Praha - Prioritní záměry digitalizace státu si příští rok vyžádají 2,473 miliardy korun. Část by měly pokrýt peníze Evropské unie. Vyplývá to ze implementačních plánů programu Digitální Česko pro období 2020-2021, který má v pondělí projednat vláda. Celkové náklady na priority Digitálního Česka se odhadují do deseti miliard korun. Vláda usiluje o jejich spolufinancování z evropských fondů. Ty by mohly přispět na všechny záměry řádově až 20 miliardami korun.

Katalog cílů a záměrů programu Digitální Česko obsahuje 908 záměrů. Pokrývají 17 hlavních cílů a 125 dílčích cílů Digitálního Česka. Z aktualizované databáze záměrů byly následně ve spolupráci ministerstev s Radou vlády pro informační společnost vytvořeny implementační plány.

Program Digitální Česko má zajistit dlouhodobou prosperitu České republiky v prostředí digitální revoluce. Je v souladu s klíčovými legislativními změnami v digitalizaci veřejné správy, zejména zákonem o právu na digitální službu, digitalizací stavebního řízení, tvorbou digitálních technických map krajů nebo využitím bankovní elektronické identifikace.

Vládní strategie Digitální Česko mimo jiné počítá s internetem v každé domácnosti o rychlosti alespoň 30 Mbit/s. Polovina Čechů má mít 100 Mbit/s.