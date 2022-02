Vláda přesunula pravidelnou schůzi kvůli obstrukcím do Sněmovny

Praha - Vláda Petra Fialy (ODS) kvůli průtahům ve Sněmovně přesunula své dnešní jednání do dolní komory. Ministři zahájili zasedání v původně plánovaných 10:00 poblíž hlavního jednacího sálu poslanců. Tisková konference je plánovaná na 13:00 v tiskovém atriu hlavní sněmovní budovy. Ministři se po úterním večerním jednání dnes zřejmě v bodě různé vrátí k přípravě rozpočtu na letošní rok. Jednání budou podle předsedy STAN a vicepremiéra Víta Rakušana ale ještě pokračovat.

Novinářům při příchodu na jednání ministři řekli, že noc ve Sněmovně byla náročná. Díky párování, kdy se domluví na společné absenci zástupce vládní koalice s členem opozice, se alespoň několik hodin vyspali například šéf Pirátů a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, podobně jako Rakušan. Toho ještě dnes čeká cesta na jednání ministrů do Francie, počítá, že si odpočine v letadle.

Rakušan uvedl, že v úterý se výrazně posunulo jednání o letošním státním rozpočtu. "Ještě si k tomu v nějakém pracovním kolečku jednou sedneme. Domnívám se, že by nic nemělo bránit tomu, aby rozpočet na vládu šel příští týden," řekl. Nechtěl specifikovat, jak vysoké úspory našla vláda oproti návrhu předchozího kabinetu ANO a ČSSD. Dohodu by podle něj chtěl kabinet nalézt do konce týdne. "Bylo by to tak ideální, aby to bylo příští týden k projednání," doplnil Rakušan.

Po úterní demonstraci, které se účastnily po celý den stovky odpůrců pandemického zákona, zůstalo na Malostranském náměstí několik transparentů. Policie nicméně dál střeží prostor před Sněmovní ulicí.

Vláda má dnes projednávat opětovný návrh na odložení účinnosti části nového stavebního zákona. Ministři by se mohli zabývat i kompenzacemi pro podnikatele zasažené koronavirovými opatřeními. Kabinet má na programu i informaci o společné pracovní návštěvě ministrů zahraničí ČR, Slovenska a Rakouska na Ukrajině začátkem příštího týdne.

Sněmovna ráno po zhruba 23 hodinách obstrukcí SPD schválila program schůze k projednání sporné pandemické novely. Poslanci SPD předtím celou noc navrhovali, jak by se podle nich měl program schůze doplnit.