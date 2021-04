Vláda představí pravidla pro otevření obchodů a služeb od 3. května

Praha - Vláda dnes představí hygienický režim, ve kterém by od 3. května měly začít po zeslabení epidemie koronaviru fungovat zatím uzavřené obchody a část služeb. Jednat bude například o pravidlech užití testů. Do konce dubna musí také sdělit, jestli bude povinné testování na covid ve firmách a na úřadech pokračovat v červnu, případně déle. Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) ČTK sdělil, že věc probere ráno vládní rada pro zdravotní rizika. Ta by měla rozhodnout také o otevření registrace na očkování pro zájemce ve věku mezi 55 a 59 lety. Možnost by mohli dostat podle premiéra Andreje Babiše (ANO) od středy.

Babiš minulý týden také avizoval, že vláda dnes probere návrh na povýšení šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku. Prezident Miloš Zeman zatím pětkrát návrh odmítl. V neděli uvedl, že ani letos šéfa zpravodajců do hodnosti brigádního generála zřejmě nepovýší. Zatím pro to nevidí důvod. Naznačil ale, že by Koudelku mohl povýšit příští rok po vyšetření výbuchů ve Vrběticích na Zlínsku. Proti Koudelkovi i kontrarozvědce má výhrady dlouhodobě.

Vláda bude dnes schvalovat také Konvergenční program, což je základní dokument země pro přijetí eura. Popisuje rozpočtovou strategii vlády a plánovaný vývoj veřejných financí v následujících letech. Minulý týden ministerstvo oznámilo, že počítá letos se schodkem veřejných financí 8,8 procenta HDP a příští rok s poklesem deficitu na 5,9 procenta. Zároveň úřad oznámil, že chystá úsporná opatření u příjmů i výdajů tak, aby v letech 2023 a 2024 byl schodek veřejných financí i zadlužení nižší, než bez chystaných opatření. Loni deficit veřejných financí činil 6,2 procenta HDP.

V běžné agendě vláda probere i novelu zákona o léčivech, která má regulovat reklamu na veterinární přípravky a zavádí povinnost vést záznamy o lécích i pro podnikatele, kteří chovají zvířata nikoliv na potravinářské zpracování. Kabinet posoudí investiční pobídky pro Plzeňský Prazdroj a firmu PaperFoam Holding z Krupky na Teplicku. Jednička českého pivního trhu plánuje za 1,48 miliardy rozšířit výrobu piva, vláda pro firmu zváží slevu na dani 228 milionů korun. Slevou na dani ve výši 14,3 milionu chce pomoct i firmě, která loni v Krupce zavedla výrobu recyklovatelných obalů ze škrobu a celulózy.

Ministři se vyjádří k návrhu opoziční SPD na zavedení zemského uspořádání v Česku, což by znamenalo rozdělení Česka na zemi Českou a zemi Moravskoslezskou.