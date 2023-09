Vláda předala poslancům rozpočet se schodkem 252 mld. Kč, nižším než letos

Praha - Vláda dnes odeslala do Sněmovny návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 252 miliard korun, vyplývá z údajů na webu Sněmovny. Schodek by se měl snížit proti letošku o 43 miliard korun, v poměru k hrubému domácímu produktu (HDP) by měl schodek klesnout z letošních 3,6 procenta na 2,2 procenta. Výdaje většiny rozpočtových kapitol mají klesnout, vzrostou naopak zejména u ministerstva obrany a také třeba u resortů práce a školství. O víc než třetinu se zvýší výdaje na obsluhu státního dluhu.

Termín pro zaslání návrhu rozpočtu poslancům byl do konce měsíce. Návrh počítá s příjmy 1,94 bilionu korun a výdaji 2,192 bilionu Kč. Celkové výdaje rozpočtu se proti schválenému rozpočtu na letošní rok snižují o 1,4 procenta, mandatorní výdaje podle rozpočtové dokumentace ale rostou o 16,3 procenta. Kvazimandatorní výdaje, které tvoří zejména platy organizačních složek státu, jsou nižší o 24,1 procenta. Podíl mandatorních a kvazimandatorních výdajů tak vzroste na 67,4 procenta celkových rozpočtových výdajů z letošních 57,4 procenta. Rozpočtové příjmy proti letošnímu roku rostou o 0,6 procenta.

"Pozitivem rozpočtu 2024 je zlomení dlouholetého trendu růstu státních výdajů," uvedl dnes na sociální síti X ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Významně rostoucí výdajové položky jsou podle něj pouze tři, a to bezpečnost se zvýšením o 48 miliard korun, sociální systém s nárůstem o 27 miliard a splátky dluhů, které stoupnou o 25 miliard Kč.

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) ale na stejné sociální síti upozornil, že součástí rozpočtového deficitu není 26 miliard korun, které by měl dluhovým financováním získat Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). Zdůraznil, že také tyto peníze si stát bude muset půjčit. "Vláda ve skutečnosti navrhuje Sněmovně hospodařit příští rok se schodkem 278 miliard," podotkl Kalousek. Zpochybnil i výrok o změně trendu ve výdajích poukazem na to, že letošní státní rozpočet zatížily mimořádné kompenzace za ceny energií. Kriticky se k návrhu rozpočtu vyjádřili také zástupci opozičního hnutí ANO.

Ministerstvo obrany bude podle návrhu příští rok hospodařit se 151 miliardami korun, což je zhruba o 40 miliard více proti letošnímu schválenému rozpočtu. Spolu s výdaji na obranu v dalších kapitolách rozpočtu ve výši 8,6 miliardy korun dosáhne částka bezmála 160 miliard korun, a přesáhne tak poprvé od vstupu Česka do NATO v roce 1999 dvě procenta HDP, jak se ČR zavázala zákonem. Ministerstvu práce a sociálních věcí příští rok stoupnou výdaje proti letošku o 27 miliard na 926,5 miliardy Kč. Víc peněz má putovat do penzí či rodičovské, méně naopak do dávek v hmotné nouzi či do platů.

Výdaje školství se podle návrhu zvýší proti letošku o čtyři miliardy na téměř 269 miliard korun, poukázal na sociální síti X ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Umožňuje to podle něj dostát závazku zvýšení platů učitelů. Podle ministerstva financí na zvýšení platů učitelů půjde 8,5 miliardy korun a průměrný plat učitele v příštím roce stoupne o 2501 Kč na 52.426 Kč. Ke splnění závazku státu, že bude na učitelské platy dávat nejméně 130 procent průměrné hrubé nominální mzdy na jednoho učitele, by ale podle zástupců opozice i některých ekonomů bylo potřeba kolem 30 miliard Kč.

O víc než miliardu proti letošku na 20,9 miliardy korun vzrostou podle návrhu výdaje ministerstva životního prostředí. Ministerstvu průmyslu a obchodu klesnou o 14,1 miliardy na 39,7 miliardy korun a ministerstvu pro místní rozvoj o 7,7 miliardy na 15,1 miliardy Kč. O 4,1 miliardy na 11,5 miliardy korun se sníží výdaje ministerstva zdravotnictví. Méně výrazně klesnou také dalším resortům, téměř se nezmění u ministerstva zahraničí.

Zhruba stejný jako letos má být rozpočet Senátu, výdaje se sníží Poslanecké sněmovně, úřadu vlády i prezidentské kanceláři. U ní, parlamentních komor, Nejvyššího kontrolní úřadu nebo Ústavního soudu schvaluje návrh základních ukazatelů sněmovní rozpočtový výbor už na jaře.

Podle schváleného harmonogramu by se měl rozpočtový výbor Sněmovny začít návrhem státního rozpočtu zabývat 18. října. První čtení rozpočtu na plénu Sněmovny, ve kterém se bude schvalovat výše příjmů, výdajů a schodku, je naplánováno na 24. října. Závěrečné hlasování je zatím naplánováno na konec listopadu, v předchozích letech zpravidla bylo v polovině prosince. Senát se státním rozpočtem nezabývá, po schválení dolní komorou Parlamentu návrh míří k podpisu prezidenta.

Výdaje jednotlivých kapitol státního rozpočtu (v korunách):

Kapitola Schválený rozpočet 2023 Návrh rozpočtu 2024 Kancelář prezidenta republiky 431,517.595 424,890.297 Poslanecká sněmovna Parlamentu 1.552,674.530 1.501,576.393 Senát Parlamentu 661,350.102 662,206.891 Úřad vlády České republiky 1.403,335.781 1.223,353.700 Bezpečnostní informační služba 2.227,190.270 2.149,787.270 Ministerstvo zahraničních věcí 9.999,525.244 9.984,584.185 Ministerstvo obrany 111.808,740.647 151.181,002.791 Národní bezpečnostní úřad 332,031.158 313,067.665 Kancelář veřejného ochránce práv 162,239.700 153,400.504 Ministerstvo financí 23.959,621.516 23.469,044.512 Ministerstvo práce a sociálních věcí 899.423,653.905 926.539,123.911 Ministerstvo vnitra 99.733,224.285 97.446,613.586 Ministerstvo životního prostředí 19.824,751.417 20.912,456.666 Ministerstvo pro místní rozvoj 22.548,519.295 15.126,136.906 Grantová agentura České republiky 4.657,413.025 4.600,000.000 Ministerstvo průmyslu a obchodu 53.790,687.885 39.696,835.293 Ministerstvo dopravy 112.700,866.821 103.673,185.639 Český telekomunikační úřad 2.222,277.137 2.433,439.405 Ministerstvo zemědělství 57.485,751.119 53.707,002.714 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 265.023,032.191 268.968,969.809 Ministerstvo kultury 18.512,591.071 16.577,671.049 Ministerstvo zdravotnictví 15.592,522.966 11.450,526.881 Ministerstvo spravedlnosti 36.537,616.335 35.761,515.449 Úřad pro ochranu osobních údajů 189,695.700 186,277.988 Úřad průmyslového vlastnictví 232,509.280 209,310.508 Český statistický úřad 1.374,418.368 1.168,359.292 Český úřad zeměměřický a katastrální 3.905,601.998 3.742,789.405 Český báňský úřad 189,507.591 176,621.670 Energetický regulační úřad 306,643.922 305,560.991 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 273,353.093 259,966.340 Ústav pro studium totalitních režimů 193,808.789 187,422.525 Ústavní soud 241,412.885 242,300.618 Úřad Národní rozpočtové rady 26,286.994 25,688.149 Akademie věd České republiky 7.177,502.810 7.642,481.529 Národní sportovní agentura 6.908,296.695 6.904,453.648 Digitální a informační agentura 0 1.997,225.525 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 33,383.441 33,354.153 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 74,917.734 72,045.731 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 23,319.886 22,354.064 Správa státních hmotných rezerv 3.778,578.416 3.672,734.868 Státní úřad pro jadernou bezpečnost 472,955.196 486,157.965 Generální inspekce bezpečnostních sborů 519,503.730 518,471.853 Technologická agentura České republiky 6.327,572.010 6.282,134.018 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 616,610.013 610,947.413 Nejvyšší kontrolní úřad 630,992.091 590,376.060 Státní dluh 69.966,880.286 94.966,880.286 Operace státních finančních aktiv 380,000.000 10,000.000 Všeobecná pokladní správa 358.519,256.425 273.765,679.558 CELKEM 2,222.954,141.348 2,192.035,985.673

Zdroj: Ministerstvo financí