Vláda požádá o nouzový stav, o zpřísnění opatření zatím nerozhodla

Praha - Vláda ve středu nerozhodla o případném zpřísnění opatření proti šíření koronavirové epidemie. Večerní zasedání po dvou hodinách ukončila. V jednání bude pokračovat dnes od 18:00. Novinářům to řekl mluvčí kabinetu Vladimír Vořechovský. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) ČTK sdělil, že se vláda shodla na rozsahu opatření a představí je opozici.

"Bez závěru, budeme pokračovat zítra. Máme shodu na rozsahu opatření, během zítřka (ve čtvrtek) resorty zpracují finální texty, které představíme opozici," uvedl Hamáček.

Podobu opatření mají připravit resorty zdravotnictví či vnitra. Kabinet by o zpřísnění mohl rozhodovat ale až poté, co bude vědět, zda bude pokračovat nouzový stav, upřesnil mluvčí vlády. Na stav nouze jsou některá opatření navázána, a to třeba omezení pohybu.

Vláda se ve středu shodla na tom, že bude Sněmovnu žádat o prodloužení nouzového stavu o měsíc, tedy do konce března. Stav nouze měl skončit o víkendu. Navázat pak měl případně stav pandemické pohotovosti podle nového pandemického zákona. Normu bude ještě projednávat Sněmovna a k podpisu ji dostane prezident.

Podle dosavadních informací ze středečních jednání členů vlády s opozicí, odboráři a zaměstnavateli by se mohly v Česku uzavřít mateřské školy. Dál by fungovala jen zařízení pro děti zdravotníků a pracovníků záchranného systému. Do škol by měli přestat chodit také žáci prvních a druhých tříd základních škol. Kabinet zvažuje také omezení pohybu mezi kraji či do určité vzdálenosti od bydliště. Zavřít by mohly také některé obchody, které dosud měly otevřeno.

Kabinet měl začít jednat původně ve 20:00. Zasedání začalo o 90 minut později. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) byl v Senátu. Po dvou hodinách zhruba ve 23:30 vláda své jednání ukončila.

Vláda požádá Sněmovnu o nouzový stav do konce března

Vláda požádá Sněmovnu o zrušení usnesení, podle kterého má nynější nouzový stav v Česku skončit spolu s účinností tzv. pandemického zákona a nejpozději v sobotu 27. února. ČTK to sdělil vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Kabinet současně požádá poslance, aby nouzový stav kvůli epidemii covidu-19 platil do konce března.

"Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o revokaci usnesení o ukončení nouzového stavu a o souhlas s prodloužením do 31. března," napsal ČTK ve středu večer Hamáček. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes řekl, že opatření podle pandemického zákona v současné epidemické situaci nestačí. Kabinet nyní jedná o zpřísnění pravidel.

Nouzový stav v Česku platí od 5. října loňského roku. Poslanci několikrát žádost vlády podpořili, poslední návrh na prodloužení nouzového stavu do 16. března ale zamítli. Mimořádný stav tak měl skončit v polovině února, kabinet však na žádost hejtmanů vyhlásil navazující nouzový stav znovu. Podle řady právníků či 35 senátorů, kteří podali návrh na přezkum Ústavnímu soudu, se tak stalo v rozporu s Ústavou.

Úřad vlády v tiskové zprávě po jednání napsal, že vzhledem k velmi nepříznivé epidemické situaci zastává vláda názor, že současnou krizi není možné vyřešit pouze za pomoci pandemického zákona. "Nedává totiž ministerstvu zdravotnictví kompetence vyhlásit dostatečně účinná opatření směřující především k omezení mobility občanů či možnost ukládat pracovní povinnost například pro pomoc přetíženým nemocnicím," uvedla Strakova akademie.

Vláda je přesvědčena o tom, že důvody pro trvání nouzového stavu v ČR nadále trvají. "Epidemický vývoj v zemi se nelepší, naopak se zhoršil kvůli rychlému šíření britské mutace viru a přibývá jak nově nakažených, tak i závažných případů, což vede k zahlcení českých nemocnic," zdůvodnil žádost kabinet.

Babiš po středečním ranním jednání vlády žádost kabinetu o prodloužení nouzového stavu avizoval. Opatření navázaná na pandemický zákon, který dnes vrátil Senát do Sněmovny, by podle něj nyní nebyla dostatečná. O vládních záměrech dnes odpoledne jednali ministři s opozičními stranami. Podle opozičních uskupení kabinet slíbil do čtvrtka předložit plánovaná opatření s řádným odůvodněním.