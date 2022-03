Vláda požádá o delší nouzový stav, chystá další kroky kvůli dění na Ukrajině

Praha - Žádost Sněmovně o delší trvání nouzového stavu, který v Česku platí od 4. března kvůli migrační vlně z Ukrajiny, projedná na dnešním zasedání vláda. Zabývat se bude i řadou dalších bodů, které reagují na následky ruské vojenské invaze na Ukrajinu. Rozhodnout by měla například o solidárním příspěvku pro lidi v Česku, kteří ubytují uprchlíky, ale i o bodech týkajících se materiální pomoci Ukrajině.

Kabinet vyhlásil nouzový stav na maximálních možných 30 dní, pro jeho další pokračování potřebuje předchozí souhlas poslanců. Podle vicepremiéra Víta Rakušana (STAN) budou ministři ještě debatovat, dokdy by měl nouzový stav trvat. Opoziční hnutí ANO prodloužení nouzového stavu blokovat ve Sněmovně nechce, SPD návrh naopak nepodpoří.

Ministři budou rozhodovat i o solidárním příspěvku pro lidi, kteří u sebe doma či ve svých volných bytech ubytovávají uprchlíky. Začít vyplácet by se měl po 11. dubnu, získat by ho mohli lidé, kteří ubytovali příchozí zdarma déle než 16 dní v měsíci. Za osobu by mohli od státu dostat 3000 korun na měsíc, nejvýš ale 9000 korun. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) řekl, že vládě navrhne vyšší maximální částku, a to 12.000 korun.

Kabinet by měl vyhodnotit také tabulku s informacemi o využití ubytovacích kapacit státních institucí pro uprchlíky. Zabývat se bude i návrhy ohledně darování výstroje, balistického a dalšího materiálu Ukrajině. Rakušan minulý týden uvedl, že Česko pošle ukrajinským hasičům jako dar dva hasičské žebříky, čtyři plošiny, ochranné obleky, přilby a dýchací přístroje. Tisíc neprůstřelných vest pro hasiče kupuje ukrajinské velvyslanectví ze sbírky v ČR.

Na programu kabinetu je také novela zákona o vnitrozemské plavbě či změna tzv. systemizace služebních a pracovních míst na úřadech od začátku dubna. Kabinet projedná i návrh na jmenování dosavadního děkana agronomické fakulty Jana Mareše novým rektorem Mendelovy univerzity v Brně. Zabývat by se vláda mohla i opatřeními, která podnikne v souvislosti s růstem cen energií.