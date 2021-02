Vláda požádá Německo a Polsko o pomoc s pacienty s covidem-19

Praha - Vláda jedná s Německem a Polskem o pomoci s pacienty s covidem-19. Po schůzi vlády to dnes řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Z materiálu pro jednání vlády, který má ČTK k dispozici, vyplývá, že ministerstvo zdravotnictví chce vyjednat bezplatné léčení na základě budoucí reciprocity a že by s pomocí ministerstva vnitra požádalo Evropskou komisi o proplacení přepravy pacientů. O pomoc Německa, kterou stát nabídl, žádali lékaři z nemocnic v Karlovarském kraji už začátkem ledna.

Podle Blatného cílem je pomoc desítek až sta lůžek jen z Německa. "Budeme se také snažit na situaci reagovat tak, aby v nezbytném případě bylo možno využít pomoci i od našich dalších sousedů, kteří ji nabízejí," řekl Blatný.

"I když budou opatření nastavena a všechno se podaří, tak i ty nejoptimističtější modely pořád hovoří o tom, že lze předpokládat nárůst až o 20.000 nově diagnostikovaných osob denně jako kulminační bod. A potom teprve nějaký pokles," dodal Blatný. Pokud opatření nezaberou, byla by čísla ještě vyšší. Tento týden přesáhl nejvyšší denní počet 15.000 nově pozitivně testovaných.

Kapacity nemocnic jsou podle ministerstva na hraně. "Velmi vysoké riziko pozorujeme v Královéhradeckém kraji a v Karlovarském kraji, situace se významně zhoršuje v kraji Plzeňském, Ústeckém, Pardubickém a Libereckém," píše se v materiálu.

Původně náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý, který má být kontaktní osobou pro zahraniční pomoc, avizoval, že Česko se do zahraničí obrátí, až budou nemocnice naplněné z 90 procent. V současné době jsou jednotky intenzivní péče naplněné z 86 procent a lůžka s kyslíkem ze 77 procent.

Česká a německá strana se v minulosti rozcházely v informacích tom, kolik lůžek bylo Česku nabídnuto. Minulou středu ministr zdravotnictví uvedl, že jde spíš o symbolickou pomoc. "My v Česku potřebujeme tisíce lůžek, nikoliv desítky či stovky, ale pokud bychom se dostali do situace, že by nám ty desítky pomohly, pak samozřejmě pomoc využijeme," uvedl tehdy. Náměstek Černý v pondělí řekl, že Německo nabízí devět lůžek. V médiích se ale objevují informace od německých přestavitelů, že žádné limity pro počty pacientů nestanovilo. "Nemám pro to vysvětlení," řekl k tomu v pondělí Černý.

V současné době jsou pacienti denně převáženi kvůli volným kapacitám mezi nemocnicemi. Podílejí se na tom i záchranářské vrtulníky. Od začátku fungování dispečinku intenzivní péče bylo převozů do pondělí zorganizováno už téměř 450. Někdy pacienti putovali i stovky kilometrů, například z Chebu do Brna nebo z Náchoda do Kyjova. Nejbližší německé nemocnice jsou desítky kilometrů daleko.

Převoz pacientů do Německa dle starostů nevyžaduje souhlas vlády

Podle starostů a dalších osobností Chebska převoz pacientů z českého pohraničí do německých nemocnic nevyžaduje součinnost vlády. Nynější tuzemské transporty pacientů do vzdálených nemocnic až stovky kilometrů podle nich situaci v kraji neřeší a jsou pro pacienty rizikové. Karlovarský kraj by proto měl začít jednat s německou stranou samostatně, uvedl za signatáře Libor Dušek v otevřeném dopise adresovaném zastupitelům krajské koalice.

"Neexistuje žádná právní norma či ujednání, které by definovalo, že o převoz pacientů musí zažádat vláda či ministerstvo zdravotnictví. Naopak ve prospěch samostatného jednání územních samosprávných celků svědčí i unijní zásady volného pohybu osob a služeb," uvedl Dušek. "Považujeme za naprosté selhání vlády, jakým informačním šumem a dezinformacemi je zahájení převozu obaleno," dodal.

Podle autora otevřeného dopisu vzhledem k vysokému počtu pacientů a nedostatku lůžek se v Karlovarském kraji nedodržuje zákonem zaručená dostupnost zdravotní péče. "Bereme přitom v úvahu vyjádření pacientů, kteří tyto transporty absolvovali, vyjadřující obavy z toho, že dlouhý převoz mohl mít vliv na další zhoršení jejich zdravotního stavu, jakož i svědectví pacientů o nedostupnosti péče v Chebsku," uvedl Dušek.

Podle zástupců okresu Cheb je kolem aktivace transportů informační balast, který přispěl k tomu, že se zahájení převozu začalo různě podmiňovat, například vyčerpáním lůžek intenzivní péče v ČR z 90 procent.

Karlovarský kraj by se tak podle nich měl zaměřit na přímé jednání s Bavorskem a Saskem. Dále by se měl dohodnout se zdravotními pojišťovnami o vyřešení úhrad zdravotnické péče českých pacientů v Německu anebo vyčlenit peníze pro případ nutnosti hradit německým poskytovatelům zdravotních služeb lékařské úkony okamžitě a následně je zpětně vymáhat pro zdravotních pojišťovnách. Také je nutné podle autora uzavřít dohodu o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, aby se vyřešil přejezd českých sanitek na území Německa.

První nabídky pomoci z německé strany přišly tento týden ze spolkové země Sasko. Nabídla pro české pacienty devět volných lůžek. Nabídka z Bavorska ještě definovaná není a Bavorsko stále zjišťuje, jaké kapacity může nabídnout. Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka (za STAN) bude záležet na každém konkrétním případu, nabídka německých lůžek se stane součástí českého národního dispečinku volných lůžek, řekl novinářům v úterý.