Vláda potvrdila Plagův plán otevírání škol, začne 12. dubna

Praha - Žáci prvního stupně základních škol se začnou do lavic vracet v rotační formě od pondělí 12. dubna, třídy se budou střídat po týdnech, potvrdila dnes vláda. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) po jednání kabinetu uvedl, že rozhodnutí bylo jednomyslné. Do školek zatím půjdou jen předškoláci, nebudou muset používat roušky. Vláda schválila scénář návratu do škol, jak ho minulý týden představili ministři školství Plaga a zdravotnictví Jan Blatný (oba za ANO). Od 19. dubna by se tak měli do laboratoří vrátit studenti posledních ročníků vysokých škol, to vláda ještě potvrdí podle aktuálních dat.

Zda bude rozhodnutí platit pro všechny okresy, nebo budou kvůli síle epidemie některé vyňaty, ministři zdravotnictví a školství oznámí ve středu podle aktuálního počtu nově nakažených. Blatný dnes uvedl, že se to zřejmě bude týkat okresu Zlín.

Žáci se budou ve školách testovat dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek antigenními testy. Pokud někomu ze třídy vyjde test pozitivní, bude muset absolvovat přesnější PCR test. Až pokud se výsledek antigenního potvrdí, budou muset testy podstoupit jeho spolužáci.

Na druhém stupni základních škol zůstane podle Plagova plánu výuka na dálku. Ve školách budou povinné roušky, v mateřských školách je děti nebudou muset nosit. Obnoví se rovněž praktická výuka na středních školách.

V mateřských školách se návrat bude týkat jen posledního předškolního ročníku. Děti budou maximálně v 15členných skupinách, podle Plagy ideálně v půlených skupinách.

Rotační výuka na prvním stupni základních škol se nebude podle Plagy týkat malotřídek a škol do 75 dětí. Ty budou moci fungovat prezenčně bez střídání tříd. K prezenční výuce se vrátí také speciální školy.

V první fázi návratu dětí do škol po zmírnění epidemie koronaviru zůstanou v Česku na distanční výuce žáci druhého stupně základních škol, středoškoláci i vysokoškoláci. Ministerstvo školství nicméně plánuje umožnit dobrovolné konzultace žákům druhého stupně základních škol a středních škol, kteří mají problémy s prospěchem, ve skupinách do šesti studentů.

Na praktickou výuku a do laboratoří se budou moct studenti středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a posledních ročníků vysokých škol podle ministra zřejmě vrátit 19. dubna. Základní umělecké školy a jazykové školy se otevřou ve formě jeden žák na jednoho učitele od 12. dubna.

O týden pozdějí než 12. dubna se zřejmě začnou otevírat školy v okrese Zlín

O týden později než jinde se začnou kvůli pomalejšímu odeznívání epidemie koronaviru zřejmě otevírat školy v okrese Zlín. Po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Zda se tak stane i v dalších okresech, řekne spolu s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) ve středu.

Ve čtvrtek ministři uvedli, že by se školy nemusely otevřít v okresech, které by měly reprodukční číslo vyšší než jedna. Tento údaj uvádí průměrný počet dalších lidí, které za jeden reprodukční cyklus průměrně nakazí jeden pozitivně testovaný. Podle výpočtu ČTK není v žádném z okresů reprodukční číslo vyšší než jedna, výsledek ale ovlivnilo méně testování a zjištěných pozitivních případů o velikonočních svátcích.

Nejvyšší reprodukční číslo mají okresy Zlín a Uherské Hradiště, kde je vyšší než 0,9. Naopak méně než 0,5 mají v okresech Nymburk a Strakonice.

Plaga: Rezervy mají pro školy 12,6 milionu roušek, nakoupí další testy na covid

Ministerstvo školství má u Správy státních hmotných rezerv (SSHR) rezervováno 12,6 milionu roušek, k dispozici mají být například v případě, že děti zapomenou ochranu dýchacích cest doma. Na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády to řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Ministr dále uvedl, že správa rezerv má zajistit také nákup dalších antigenních testů na covid pro školství do konce školního roku. Vláda dnes schválila rámec pro nákup 14,4 milionu testů, což by mělo stačit, upřesnil Plaga na dotaz ČTK.

Předseda SSHR Pavel Švagr dnes upozornil, že po skončení nouzového stavu tuto neděli se tendry prodlouží, protože už budou muset být vypsány klasicky podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Plaga uvedl, že z tohoto důvodu zadala vláda správě nákup 5,6 milionu testů na období od 12. do 31. května už nyní.

"Tak, aby to s těmi lhůtami státní hmotné rezervy stihly. Zavážka musí samozřejmě proběhnout předtím, než stávajících 4,1 milionu testů, které do škol putují v těchto dnech, dojde. Je to stihnutelné," uvedl Plaga.

Rozvážet do krajů 4,1 milionu testů na koronavirus do škol začali hasiči dnes. Jejich vyskladnění komplikovalo chladné počasí, ve dvou ze čtyř skladů SSHR distribuce začala až odpoledne.

Švagr během dne uvedl, že výrobce požaduje, aby se testy přepravovaly a skladovaly v prostředí od čtyř do 30 stupňů Celsia. Mluvčí správy Aneta Procházková v podvečer ČTK řekla, že se podařilo všechny testy pro školy z aktuální zavážky ze skladů odvést. "Aprílové počasí se nakonec umoudřilo," uvedla SSHR na twitteru.

Plaga dnes oznámil, že pravidelné testy na covid budou prováděny dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. "V tuto chvíli dokončujeme materiály pro školy včetně webu, kde budou informace uvedeny," uvedl ministr.

