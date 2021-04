Vláda potvrdila Plagův plán otevírání škol, začne 12. dubna - ŽIVĚ

Praha - Žáci prvního stupně základních škol se začnou do škol vracet v rotační formě od pondělí 12. dubna, potvrdila dnes podle informací ČTK vláda. Do školek zatím půjdou jen předškoláci, nebudou přitom muset používat roušky. Podle zdrojů obeznámených s jednáním kabinetu vláda schválila scénář návratu do škol, jak ho minulý týden představili ministři školství Robert Plaga a zdravotnictví Jan Blatný (oba za ANO). Od 19. dubna by se tak měli do laboratoří vrátit studenti posledních ročníků vysokých škol.

Zda bude rozhodnutí platit pro všechny okresy, nebo budou kvůli síle epidemie některé vyňaty, by mělo ministerstvo zdravotnictví oznámit ve středu podle aktuálního počtu nově nakažených.

Kabinet dnes schválil také odeslání roušek do škol a dokoupení testů, které by se měly používat ve školách dvakrát týdně.

.