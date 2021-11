Vláda posunula své jednání o zpřísnění opatření už na čtvrtek

Praha - Vláda v demisi premiéra Andreje Babiše (ANO) posunula své jednání z pátku už na čtvrtek. ČTK to dnes řekl mluvčí úřadu vlády Vladimír Vořechovský. Kabinet by měl rozhodovat mimo jiné o dalším zpřísnění protiepidemických opatření. Babiš dnes nevyloučil ani vyhlášení nouzového stavu. Zasedání kabinetu začne odpoledne. Ještě před tím by dopoledne měli jednat zástupci ministerstva zdravotnictví s takzvaným AntiCovid týmem složeným ze zástupců budoucí vlády.

Podle Babiše by novými opatřeními mělo být omezení kontaktů, úplná uzávěra země se nechystá. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch připustil, že jednou z možností, kterou se bude vláda zabývat, je omezení hromadných akcí. Opatření by se podle něj měla dotknout především kontaktů mezi lidmi, které jsou zbytné. Pokud se ministři rozhodnou pro plošná opatření, budou se týkat i očkovaných

Vojtěch se dnes sešel s řediteli krajských hygienických stanic, se kterými situaci řešil. Připomněl den staré vyjádření hejtmanů, že kvůli stavu epidemie není nyní potřeba vyhlásit nouzový stav. Podle Vojtěcha názory hejtmanů nebyly v minulých dnech jednotné a naléhavější byli požadavky představitelů moravských krajů, kde je situace horší.

Své plány na zvládnutí epidemie dnes představil i budoucí kabinet. Prioritou pro něj je chránit zdravotnický systém před kolapsem, chce uznávat jako covidové certifikáty PCR testy i protilátky nebo prodloužit vánoční prázdniny.

V úterý testy odhalily 25.864 nových případů onemocnění covid-19, nejvíc za den od začátku epidemie. Rekordní je i týdenní incidence. Za posledních sedm dní bylo v Česku potvrzeno 1061 případů koronavirové nákazy v přepočtu na 100.000 obyvatel. V nemocnicích je 5652 lidí s potvrzeným covidem, z toho 799 je v těžkém stavu.

Nejhorší epidemická situace je i nadále na Moravě a ve Slezsku. Situace v tamních zdravotnických zařízeních se stále zhoršuje. Armáda ve čtvrtek převeze 19 pacientů s koronavirem ze dvou přetížených fakultních nemocnic v Brně do Prahy.