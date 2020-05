Vláda posunula přípravu rozpočtu na příští rok

Praha - Přípravu státního rozpočtu na příští rok vláda dnes upravila. Přijala návrh zákona, podle kterého konečný návrh o státním rozpočtu na rok 2021 bude vládě ke schválení předložen koncem září a Poslanecké sněmovně do konce října. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo ministerstvo financí. Podle dosavadních rozpočtových pravidel by vláda měla finální verzi návrhu rozpočtu dostat do konce srpna a Sněmovna do konce září.

"Úprava rozpočtového procesu na rok 2021 proto počítá s tím, že intenzivní příprava konkrétní podoby zákona o státním rozpočtu bude zahájena poté, co ministerstvo financí 10. srpna zaktualizuje makroekonomickou predikci a predikci příjmů. Pro řádný průběh následujících kroků a zajištění dostatečného prostoru pro jednotlivé kapitoly, bude harmonogram prací posunut o jeden měsíc," uvedlo ministerstvo.

Konečná makroekonomická prognóza a odhad příjmů rozhodný pro sestavení státního rozpočtu bude podle MF ještě aktualizován v polovině září poté, co Český statistický úřad na začátku září zveřejní údaje o vývoji české ekonomiky v první polovině roku.

Změnou tak MF podle svého vyjádření reaguje na současný těžko předvídatelný vývoj ekonomiky, kdy jednotlivé předpovědi vyžadují mnohem častější aktualizace. "Aktuální praxe, kdy by již nyní měla naplno běžet příprava státního rozpočtu České republiky na příští rok, by proto představovala neodpovídající formalistickou zátěž a opakované předělávání rozpočtu. Zcela nepochybně totiž bude v létě a na podzim docházet k zásadním úpravám predikcí, které jsou určující pro reálné stanovení příjmů a výdajů státního rozpočtu," uvedl úřad.

Sněmovna 22. dubna kvůli dopadům šíření koronaviru zvýšila letošní schodek rozpočtu na 300 miliard korun. Prezident Zeman dnes řekl, že deficit 300 miliard korun kvůli pandemii koronaviru může při rozumném hospodaření stačit a nebude ho nutné znovu zvyšovat. Původní plány před propuknutím pandemie počítaly se schodkem rozpočtu 40 miliard korun.

Podle ekonomů dubnové údaje naznačují, že schodek rozpočtu na celý letošní rok bude třeba ještě zvýšit. Letos ke konci dubna schodek státního rozpočtu stoupl na 93,8 miliardy korun z březnových 44,7 miliardy korun.

Nejvyšší deficit doposud měl za celý rok rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun.